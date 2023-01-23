Военный эксперт: ВСУ начнут вербовать наемников по всему миру

23 января 2023 в 19:10 Размер текста - 17 +

Владислав Шурыгин считает, что вербовочные центры ВСУ появятся по всему миру Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Когда на Украине закончатся боеспособные мужчины, по всему миру могут появиться центры вербовки в ряды ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, оценивая частые мобилизационные мероприятия в стране. «Может появиться новая система вербовки. Будут вербовать уже не на Украине, а по всему миру», — сказал Владислав Шурыгин в беседе с MK.RU . По его словам, такой вариант развития событий вполне реален, так как противник преследует цель не понести поражения на фронте любой ценой. Также военный эксперт заявил, что Великобритания уже имеет опыт, когда страна комплектовала свою армию по всей Британской империи. Шурыгин отметил, что еще в сентябре 2022 года соотношение украинцев в живой силе по отношению к ВС РФ составляло 3,5 к 1, а на некоторых направлениях оно могло достигать 7 к 1. При этом, на сегодняшний день соотношение в зоне СВО составляет всего 1,5 к 1. После начала спецоперации, на Украине прошел уже не один этап мобилизации. Так, в начале января сообщалось, что Генштаб ВСУ намерен дополнительно мобилизовать сто тысяч человек в течение двух месяцев, заявил журналист Руслан Осташко. Его слова передает телеканал 360. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил командованию ВСУ создать резервы личного состава. Такой шаг он оправдал тем, что это даст возможность военнослужащим отдохнуть и восстановить силы, сообщает «Царьград». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Когда на Украине закончатся боеспособные мужчины, по всему миру могут появиться центры вербовки в ряды ВСУ. Об этом заявил военный эксперт Владислав Шурыгин, оценивая частые мобилизационные мероприятия в стране. «Может появиться новая система вербовки. Будут вербовать уже не на Украине, а по всему миру», — сказал Владислав Шурыгин в беседе с MK.RU. По его словам, такой вариант развития событий вполне реален, так как противник преследует цель не понести поражения на фронте любой ценой. Также военный эксперт заявил, что Великобритания уже имеет опыт, когда страна комплектовала свою армию по всей Британской империи. Шурыгин отметил, что еще в сентябре 2022 года соотношение украинцев в живой силе по отношению к ВС РФ составляло 3,5 к 1, а на некоторых направлениях оно могло достигать 7 к 1. При этом, на сегодняшний день соотношение в зоне СВО составляет всего 1,5 к 1. После начала спецоперации, на Украине прошел уже не один этап мобилизации. Так, в начале января сообщалось, что Генштаб ВСУ намерен дополнительно мобилизовать сто тысяч человек в течение двух месяцев, заявил журналист Руслан Осташко. Его слова передает телеканал 360. Ранее президент Украины Владимир Зеленский поручил командованию ВСУ создать резервы личного состава. Такой шаг он оправдал тем, что это даст возможность военнослужащим отдохнуть и восстановить силы, сообщает «Царьград».