Зеленский дал приказ массово набирать украинцев в ряды ВСУ

Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.
«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы <…> Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть» — сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.
Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским, передает RT. Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. В подъездах Киева уже развесили приказы о всеобщей мобилизации. Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами, рассказали в издании «Страна.ua».
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Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы <…> Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть» — сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским, передает RT. Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. В подъездах Киева уже развесили приказы о всеобщей мобилизации. Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами, рассказали в издании «Страна.ua».