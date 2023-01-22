Зеленский дал приказ массово набирать украинцев в ряды ВСУ

23 января 2023 в 02:20 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы <…> Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть» — сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским, передает RT. Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. В подъездах Киева уже развесили приказы о всеобщей мобилизации. Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами, рассказали в издании «Страна.ua».

Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы <…> Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть» — сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским, передает RT. Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. В подъездах Киева уже развесили приказы о всеобщей мобилизации. Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами, рассказали в издании «Страна.ua».