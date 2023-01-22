22 января 2023

Зеленский дал приказ массово набирать украинцев в ряды ВСУ

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Владимир Зеленский поручил командованию сформировать резервы личного состава Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский.

«Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы <…> Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть» — сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским, передает RT. Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. В подъездах Киева уже развесили приказы о всеобщей мобилизации. Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами, рассказали в издании «Страна.ua».

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Украинскому командованию поставлена задача сформировать резервы личного состава. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский. «Задание ставилось военным, чтобы не просто было добавлено к личному составу, а чтобы были резервы <…> Командующие <…> формируют резервы. Но я не совсем могу говорить, как проходят шаги мобилизационных процессов, они есть» — сказал Зеленский во время встречи со студентами Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Ранее министр обороны Украины Алексей Резников заявлял, что мобилизация в стране еще не завершена, поскольку не призвано то число людей, которое было утверждено Зеленским, передает RT. Российским военным формированиям приходится бороться с миллионной армией Украины. Об этом URA.RU рассказал командир «Русского Легиона» Сергей Фомченков. В подъездах Киева уже развесили приказы о всеобщей мобилизации. Ужесточение правил мобилизации для граждан Украины вызвали волнения в стране и за ее пределами, рассказали в издании «Страна.ua».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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