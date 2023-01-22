Вместо настоящих денег пенсионерки остались с игрушечными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинске полицейские задержали двух женщин, менявших сбережения пенсионеров на «деньги» «Банка приколов». Об этом сообщили URA.RU 20 января в ГУ МВД по Челябинской области.

«Потерпевшие пенсионерки рассказали полицейским, что к ним в квартиру пришли две ранее незнакомые им женщины, представившиеся соцработниками. Поверив им на слово, пенсионерки впустили их в квартиру. Лжесоцработники объясняли, что должны проверить сбережения пенсионерок на подлинность. Узнав, где те хранят деньги, одна из злоумышленниц отвлекала внимание хозяйки квартиры разговорами, а вторая меняла ее деньги на „билеты Банка приколов“, чтобы потерпевшая не сразу могла обнаружить пропажу», — рассказали URA.RU в пресс-службе полицейского главка.

В Тракторозаводский отдел полиции обратились две пострадавших женщины в возрасте 84 и 57 лет. Одна из них потеряла 30 тысяч, а вторая 35 тысяч рублей. В ходе расследования уголовных дел, возбужденных по ч.2 ст. 158 УК РФ (мошенничество) были установлены и задержаны подозреваемые 1992 и 1960 годов рождения. При задержании у женщин полицейскими изъяты «билеты Банка приколов» различного номинала более чем на 500 тысяч «дублей».

Затем была выявлена еще одна пострадавшая от мошенниц 86-летняя челябинка, у которой мошенницы похитили 70 тысяч рублей и золотые украшения. В общей сложности ущерб от их действий оценивается в четверть миллиона рублей.

Полицейские изъяли у мошенниц билеты Банка приколов различного номинала более чем на полмиллиона «дублей» Фото: пресс-служба ГУ МВД по Челябинской области