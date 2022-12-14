Скандальный мэр из ХМАО попал под уголовное преследование

Главу Барсово подозревают в двух преступлениях Фото: Ася Бронникова © URA.RU

После проверки прокуратуры Сургутского района СК РФ по ХМАО возбудил уголовное дело в отношении главы городского поселения Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова. Он подозревается в нецелевом расходовании бюджетных средств и халатности, сообщает пресс-служба ведомства.

«По версии следствия, в ноябре — декабре 2021 года мэр Барсово принял решение потратить более 8 миллионов рублей, которые были выделены на развитие дорог и благоустройство, на другие цели. Деньги были выделены из бюджета Сургутского района», — отметили в СК.

Кроме того, подозреваемым не принимались меры к признанию аварийным и расселению жильцов одного из домов. Прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

Ранее URA.RU рассказывало, что депутаты Барсово обратились к главе региона с просьбой об отставке мэра поселения Вячеслава Позднякова. Прокуратура потребовала отставки главы поселения из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье.

Однако, дума городского поселения Барсово (ХМАО) не смогла отправить главу населенного пункта Вячеслава Позднякова в отставку. Причиной стало малое количество депутатов. Так, в Барсово осталось только шесть из 10 депутатов. А для принятия ряда решений, в том числе связанных с бюджетом, требуется кворум минимум из семи народных избранников.