Суд снял с должности скандального мэра из ХМАО

Суд досрочно отстранил от должности мэра Барсово Позднякова

Суд досрочно отстранил от должности главу Барсово Вячеслава Позднякова Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Суд досрочно отстранил мэра Барсово (ХМАО) Вячеслава Позднякова от должности в связи с утратой доверия. Об этом рассказал журналист URA.RU, находящийся в зале суда.

«Суд принял решение о досрочном прекращении полномочий главы городского поселения Барсово Сургутского района», — зачитал приговор судья. Причиной отставки стала утрата доверия.

Ранее URA.RU писало, что на Позднякова завели уголовное дело из-за нецелевого расходования бюджета и халатности. Также прокуратура потребовала его отставки из-за подозрения в нарушениях, связанных с устройством на работу дочери гражданской жены в муниципальное учреждение и покупкой ей квартиры в аварийном доме, который затем попал под программу расселения, а девушка получила новое благоустроенное жилье. После этого депутаты Барсово обратились к губернатору ХМАО Наталье Комаровой с просьбой об отставке Позднякова.