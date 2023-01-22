Жители ЯНАО утверждают, что «Яндекс.Go» придумал схему выживания конкурентов

Ямальцы рассказали, как «Яндекс.Go» выживает конкурентов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Жители Надыма (ЯНАО) в социальной сети «ВКонтакте» обсуждают стоимость услуг такси в «Яндекс.Go». Как пишут пользователи в группе «Злой и добрый надымчанин» во «ВКонтакте», стоимость услуг маленькая, пока компания не завоевала рынок.

«Везде, во всех городах, куда заходит „Яндекс.Go“, цена на поездки всегда дешевая, но это сначала. Как только поглотит „Яндекс.Go“ более мелких перевозчиков, так сразу и стоимость поездки заметно повысится», — сообщил пользователь под ником Severok в социальной сети.

Горожане также предположили, что стоимость увеличится сразу после раскрутки сервиса и увеличения таксопарка. «Как я поняла, сейчас водителю доплачивает Яндекс, после раскрутки службы это прекратится. Водитель не будет за 85 рублей возить в ущерб себе. Цены поднимутся безусловно», — написал пользователь под ником Ольга Ольга. При этом Евгений Тарнацкий отметил, что два года назад у сервиса уже была попытка закрепиться в городе, но местные таксисты отказались от сотрудничества. «Года два назад пытались его [„Яндекс.Go“] уже запустить. Таксисты отказываются с ними сотрудничать, ничего не вышло. Это уже второй раз пытаются запустить», — написал Тарнацкий.

Агентство отправило запрос в пресс-службу компании с просьбой прокомментировать информацию. На момент публикации ответ не был получен.

Ранее житель Нового Уренгоя пожаловался на стоимость поездки в «Яндекс.Go», сравнив ее с московскими расценками. За поездку в аэропорт ямальцу выставили сумму более 600 рублей.