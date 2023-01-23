Медведев заявил о приближающейся угрозе третьей мировой войны

Из-за антироссийских настроений Запада мир приблизился к угрозе третьей мировой войны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.
«Мир действительно вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны», — сказал Дмитрий Медведев во время заседания Бюро Высшего совета Единой России. По его словам, институты международной дипломатии, например ООН, сейчас переживают кризис. Более того, они превратились в поле боя, на которых путем подкупа, шантажа и экономического давления принимаются различные антироссийские инициативы.
Ранее военный эксперт Алексей Пушков предположил, мир стоит на пороге военного столкновения мировых держав. По его мнению, Украина, Тайвань и Корейский полуостров являются территория, на которых может начаться третья мировая война. Его слова приводит «Национальная служба новостей».
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Из-за антироссийских настроений Запада мир приблизился к угрозе третьей мировой войны. Об этом заявил зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев. «Мир действительно вплотную подошел к угрозе Третьей мировой войны», — сказал Дмитрий Медведев во время заседания Бюро Высшего совета Единой России. По его словам, институты международной дипломатии, например ООН, сейчас переживают кризис. Более того, они превратились в поле боя, на которых путем подкупа, шантажа и экономического давления принимаются различные антироссийские инициативы. Ранее военный эксперт Алексей Пушков предположил, мир стоит на пороге военного столкновения мировых держав. По его мнению, Украина, Тайвань и Корейский полуостров являются территория, на которых может начаться третья мировая война. Его слова приводит «Национальная служба новостей».