Экс-чиновник тюменского правительства нашел работу в гордуме

Владислав Чернов назначен замглавы одного из отделов гордумы Тюмени

23 января 2023 в 20:28 Размер текста - 17 +

Владислав Чернов занял пост замглавы кадрового отдела гордумы Фото: Николай Бастриков © URA.RU Экс-глава комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов нашел работу в городской думе Тюмени. Информация об этом размещена на сайте гордумы. «Чернов Владислав Леонидович. Место работы: отдел организационной и кадровой работы. Должность: заместитель начальника отдела», — указано на портале представительного органа. Чернов ушел в отставку из правительства региона 1 ноября 2022 года. По официальной информации, у него закончился срок контракта.

Экс-глава комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов нашел работу в городской думе Тюмени. Информация об этом размещена на сайте гордумы. «Чернов Владислав Леонидович. Место работы: отдел организационной и кадровой работы. Должность: заместитель начальника отдела», — указано на портале представительного органа. Чернов ушел в отставку из правительства региона 1 ноября 2022 года. По официальной информации, у него закончился срок контракта.