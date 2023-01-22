Экс-чиновник тюменского правительства нашел работу в гордуме

Владислав Чернов занял пост замглавы кадрового отдела гордумы
Экс-глава комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов нашел работу в городской думе Тюмени. Информация об этом размещена на сайте гордумы.
«Чернов Владислав Леонидович. Место работы: отдел организационной и кадровой работы. Должность: заместитель начальника отдела», — указано на портале представительного органа.
Чернов ушел в отставку из правительства региона 1 ноября 2022 года. По официальной информации, у него закончился срок контракта.
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