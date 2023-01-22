22 января 2023
21 января 2023

Экс-чиновник тюменского правительства нашел работу в гордуме

Владислав Чернов назначен замглавы одного из отделов гордумы Тюмени
© Служба новостей «URA.RU»
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Здания Тюмени. Иллюстрации. , мэрия тюмени
Владислав Чернов занял пост замглавы кадрового отдела гордумы Фото:

Экс-глава комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов нашел работу в городской думе Тюмени. Информация об этом размещена на сайте гордумы.

«Чернов Владислав Леонидович. Место работы: отдел организационной и кадровой работы. Должность: заместитель начальника отдела», — указано на портале представительного органа.

Чернов ушел в отставку из правительства региона 1 ноября 2022 года. По официальной информации, у него закончился срок контракта.

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Экс-глава комитета по делам национальностей Тюменской области Владислав Чернов нашел работу в городской думе Тюмени. Информация об этом размещена на сайте гордумы. «Чернов Владислав Леонидович. Место работы: отдел организационной и кадровой работы. Должность: заместитель начальника отдела», — указано на портале представительного органа. Чернов ушел в отставку из правительства региона 1 ноября 2022 года. По официальной информации, у него закончился срок контракта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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