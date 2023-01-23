РБК: Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов

23 января 2023 в 23:29 Размер текста - 17 +

Сергей Шойгу сменил командующих Западного и Южного военных округов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил генерал-полковника Сергея Кузовлева главой Южного военного округа, а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — главой Западного военного округа. Об этом рассказал источник, знакомый с кадровым решением, а также слова подтвердил источник, близкий к Минобороны. Западный военный округ, которым раньше командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Информацию от источников сообщили знакомые с ситуацией, передает РБК. Известно, что Кузовлева назначили командующим Западного военного округа 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он был командующий группировкой войск РФ в Сирии, до этого он командовал подразделениями Западного и Южного военного округов. Евгений Никифоров с 2020 года был первым заместителей командующего войсками Восточного военного округа, до этого — заместителем командующего войсками Западного военного округа. Ранее Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. В частности, стало известно о создании Московского и Ленинградского военного округов. Согласно информации, переданной Минобороны, изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что реформа российской армии необходима, чтобы обеспечить безопасность РФ в прокси-войне, которую ведет Запад. По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерала-лейтенанта Андрея Гурулева, увеличение армии РФ необходимо для защиты страны от внешних угроз, включая Среднюю Азию, Арктику и вступающие в НАТО Швецию и Финляндию. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Глава Минобороны России Сергей Шойгу назначил генерал-полковника Сергея Кузовлева главой Южного военного округа, а генерал-лейтенанта Евгения Никифорова — главой Западного военного округа. Об этом рассказал источник, знакомый с кадровым решением, а также слова подтвердил источник, близкий к Минобороны. Западный военный округ, которым раньше командовал Сергей Кузовлев, возглавил генерал-лейтенант Евгений Никифоров. Информацию от источников сообщили знакомые с ситуацией, передает РБК. Известно, что Кузовлева назначили командующим Западного военного округа 13 декабря 2022 года. С ноября 2020 года по февраль 2021-го он был командующий группировкой войск РФ в Сирии, до этого он командовал подразделениями Западного и Южного военного округов. Евгений Никифоров с 2020 года был первым заместителей командующего войсками Восточного военного округа, до этого — заместителем командующего войсками Западного военного округа. Ранее Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. В частности, стало известно о создании Московского и Ленинградского военного округов. Согласно информации, переданной Минобороны, изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков объяснил, что реформа российской армии необходима, чтобы обеспечить безопасность РФ в прокси-войне, которую ведет Запад. По словам члена комитета Госдумы по обороне, генерала-лейтенанта Андрея Гурулева, увеличение армии РФ необходимо для защиты страны от внешних угроз, включая Среднюю Азию, Арктику и вступающие в НАТО Швецию и Финляндию.