Перенесший серьезную операцию Дужников из «Ворониных» тайно расстался с женой

Актер Станислав Дужников, по сообщениям журналистов, перенес операцию по уменьшению объема желудка. URA.RU связалось с Екатериной Волгой — супругой актера, чтобы узнать, действительно ли это так, а также уточнить состояние артиста. Но выяснилось, что звезда «Ворониных» сменил свой семейный статус.
«Мы расстались со Станиславом еще несколько лет назад. Я очень благодарна за эти отношения, они были классными. Расстались на нормальной ноте, но не общаемся и не поддерживаем никакие контакты», — разоткровенничалась Волга.
Бывшая возлюбленная актера сообщила: ее веселит, что в Сети ее до сих пор называют «невестой» актера и отмечает, что она была женой. Впрочем, о свадьбе Станислав не распространялся.
Известно, что пара познакомилась в 2013 году. Волга — дизайнер и флорист, у нее свой салон цветов в престижном районе Москвы — на Патриарших прудах, который она открыла в 2014 году. Сообщалось, что пара собиралась расписываться в 2015 году, но когда именно это было сделано и действительно ли влюбленные поставили штампы в паспорта или остались в гражданском браке — неизвестно.
Бывшему Екатерина пожелала всего самого хорошего и заявила, что вряд ли передаст слова поддержки после операции даже через общих друзей. Женщина убеждена, что после расставания нужно ставить окончательную точку, особенно, если нет общих детей.
Что касается состояния здоровья Дужникова, его коллеги из «Ворониных» не стали комментировать нашему агентству появившиеся новости.
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