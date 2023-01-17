Шойгу объявил о масштабных изменениях в армии России

Шойгу: численность российской армии увеличат до 1,5 млн человек
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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Численность российской армии будет увеличена до 1,5 млн Фото:

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. Об этом рассказали в Минобороны.

«Министр обороны РФ […] провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год.

В Госдуме планируют рассмотреть вопрос о повышении призывного возраста для россиян. По новым правилам, в армию будут призывать с 21 года до 30 лет. Для неслуживших россиян старше 30 лет планируют проводить военные сборы.

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. Об этом рассказали в Минобороны. «Министр обороны РФ […] провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос о повышении призывного возраста для россиян. По новым правилам, в армию будут призывать с 21 года до 30 лет. Для неслуживших россиян старше 30 лет планируют проводить военные сборы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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