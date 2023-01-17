Шойгу объявил о масштабных изменениях в армии России

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. Об этом рассказали в Минобороны.
«Министр обороны РФ […] провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год.
В Госдуме планируют рассмотреть вопрос о повышении призывного возраста для россиян. По новым правилам, в армию будут призывать с 21 года до 30 лет. Для неслуживших россиян старше 30 лет планируют проводить военные сборы.
Более ста тысяч россиян читают наши новости в Telegram! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал URA.RU.
Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. Об этом рассказали в Минобороны. «Министр обороны РФ […] провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос о повышении призывного возраста для россиян. По новым правилам, в армию будут призывать с 21 года до 30 лет. Для неслуживших россиян старше 30 лет планируют проводить военные сборы.