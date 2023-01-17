Шойгу объявил о масштабных изменениях в армии России

Шойгу: численность российской армии увеличат до 1,5 млн человек

17 января 2023 в 14:28 Размер текста - 17 +

Численность российской армии будет увеличена до 1,5 млн Фото: Владимир Андреев © URA.RU Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. Об этом рассказали в Минобороны. «Министр обороны РФ […] провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства . Изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос о повышении призывного возраста для россиян. По новым правилам, в армию будут призывать с 21 года до 30 лет. Для неслуживших россиян старше 30 лет планируют проводить военные сборы.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн. Об этом рассказали в Минобороны. «Министр обороны РФ […] провел совещание с заместителями министра обороны РФ, главнокомандующими видами ВС РФ и командующими по вопросам выполнения решения президента Российской Федерации об увеличении численности Вооруженных Сил до 1,5 млн военнослужащих», — говорится в сообщении Минобороны, опубликованном в официальном telegram-канале ведомства. Изменения произойдут в период с 2023 по 2026 год. В Госдуме планируют рассмотреть вопрос о повышении призывного возраста для россиян. По новым правилам, в армию будут призывать с 21 года до 30 лет. Для неслуживших россиян старше 30 лет планируют проводить военные сборы.