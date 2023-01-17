Депутат Госдумы указал на неожиданную угрозу РФ, из-за которой власти увеличивают армию

Депутат Госдумы Гурулев: России необходимо увеличить армию из-за западной и арктической угрозы

17 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Необходимость в увеличении армии РФ точно рассчитана, сказал Андрей Гурулев Фото: Денис Моргунов © URA.RU Увеличение численности российской армии необходимо для защиты страны от внешних угроз, включая Среднюю Азию, Арктику и вступающие в НАТО Швецию и Финляндию. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Если министр обороны объявил об увеличении армии до 1,5 млн человек, значит это не просто чьи-то хотелки. Это точный расчет того необходимого количества военнослужащих, которые способны обеспечить обороноспособность страны. Эта краеугольная и очень важная задача вызвана не столько украинским конфликтом, сколько усилением угроз с других направлений на территорию РФ. В том числе и в Закавказье, и Среднеазиатские регионы, и Арктика, и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и, конечно, тайваньская проблема, которая будет всех будоражить. Поэтому это краеугольная необходимость и буду эта задача будет выполнена», — сказал Андрей Гурулев. Он отметил изменения системы набора могут быть изменены. «Будет ли меняться система по контракту, про это пока ничего не говорится. Не знаю, способна ли она будет набрать такое количество военнослужащих по контракту или нет, время покажет. Если что-то будет не получаться, значит будут какие-то изменения», — добавил депутат. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн человек. Об этом рассказали в Минобороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что реформа необходима, чтобы обеспечить безопасность РФ в прокси-войне, которую ведет Запад. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Увеличение численности российской армии необходимо для защиты страны от внешних угроз, включая Среднюю Азию, Арктику и вступающие в НАТО Швецию и Финляндию. Об этом заявил в беседе с URA.RU член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Андрей Гурулев. «Если министр обороны объявил об увеличении армии до 1,5 млн человек, значит это не просто чьи-то хотелки. Это точный расчет того необходимого количества военнослужащих, которые способны обеспечить обороноспособность страны. Эта краеугольная и очень важная задача вызвана не столько украинским конфликтом, сколько усилением угроз с других направлений на территорию РФ. В том числе и в Закавказье, и Среднеазиатские регионы, и Арктика, и вступление Финляндии и Швеции в НАТО, и, конечно, тайваньская проблема, которая будет всех будоражить. Поэтому это краеугольная необходимость и буду эта задача будет выполнена», — сказал Андрей Гурулев. Он отметил изменения системы набора могут быть изменены. «Будет ли меняться система по контракту, про это пока ничего не говорится. Не знаю, способна ли она будет набрать такое количество военнослужащих по контракту или нет, время покажет. Если что-то будет не получаться, значит будут какие-то изменения», — добавил депутат. Министр обороны РФ Сергей Шойгу провел совещание по вопросу увеличения численности армии России до 1,5 млн человек. Об этом рассказали в Минобороны. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, что реформа необходима, чтобы обеспечить безопасность РФ в прокси-войне, которую ведет Запад.