Стрелка разыскивает полиция Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жильцы челябинского микрорайона «Академ Riverside» пожаловались на следы от пуль, которые обнаружили на окнах своих квартир. Они подали заявление в полицию.

«Утром обнаружили след от выстрела на балконом окне, Университетская Набережная, 60, третий подъезд. Это только нам „повезло“ или есть товарищи по несчастью?», — написала одна из жительниц микрорайона в паблике «Академ Риверсайд | Челябинск Сити | Соседи» в соцсети «ВКонтакте».

В комментариях другие жильцы указали, что сталкивались с подобной ситуации. Стрельба велась из пневматического оружия, предполагают они. В паблике микрорайона выложена запись с камер видеонаблюдения в день инцидента. На ней видно мужчину, который ходит с винтовкой по двору. При этом пострадавшие от стрельбы квартиры находятся на 19-м этаже. Жильцы предполагают, что стрелок — это кто-то из соседей. В УМВД по Челябинску порталу 74.ru сообщили, что с заявлениями о стрельбе по окнам обратились три жильца микрорайона. Полиция опрашивает свидетелей и очевидцев и разыскивает стрелка.