Бывший курганский политик распродает свои активы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане выставлен на продажу офис медиахолдинга, учредителем которого является экс-кандидат на должность главы города, уехавший в Черногорию, Алексей Дудич. Помещение расположено на третьем этаже здания по адресу Куйбышева 36, указано на сайте с объявлениями.

«Продается офисное помещение общей площадью 432,2 кв. м., расположенное по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева 36, 3-й этаж. От собственника. Без комиссии. Стоимость продажи: 9 000 000 рублей», — говорится в сообщении на сайте Avito.

В офисе сделан необходимый ремонт, есть центральный и запасной (пожарный) выходы. Высота потолка: почти три метра. Помещение имеет два санузла и одиннадцать кабинетов.

Согласно данным сервиса СБИС, Алексей Дудич является учредителем таких компаний, как «ТВ-Зауралье» (в которую входит KURGAN.RU), рекламная группа «Курьер» и «Горгаз-Сервис». URA.RU писало ранее, что бывший кандидат в мэры Кургана избавляется от зауральского актива. Офис курганской телекомпании оценили почти в шесть млн рублей. Помещение общей площадью 295 кв. м. расположено в подвале по адресу: г. Курган, ул. Куйбышева, 36.

Алексей Дудич проиграл выборы в курганскую облдуму в 2010 году. Сразу после этого он вместе с семьей переехал в другую страну, где направил собственные силы на развитие нового бизнеса.