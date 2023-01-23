Политолог Марков объяснил масштабные кадровые перестановки в команде Зеленского

Политолог Марков: кадровые перестановки в администрации Зеленского говорят о подготовке к боям

24 января 2023 в 02:18 Размер текста - 17 +

Марков увидел в перестановках подготовку в наступлению армии РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Массовые перестановки в администрации президента Украины Владимира Зеленского связаны с подготовкой к наступлению российской армии. Такое заявление сделал политолог Сергей Марков, который также предположил, какими качествами будут обладать новые чиновники. «Зеленский уволил зама главы своей администрации [Кирилла] Тимошенко и его команду, а это губернаторы ряда областей. Прежде всего прифронтовых областей. Видимо, готовятся к наступлению армии России и назначают на посты губернаторов идейных националистов», — написал Марков в своем telegram-канале . По его словам, новые руководители регионов будут готовы жертвовать украинским народом ради интересов Запада. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны. Ранее URA.RU сообщало, что из офиса Зеленского уходит заместитель главы Кирилл Тимошенко. По словам источников агентства, в ближайшее время в отставку подадут и главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также других прифронтовых территорий.

Массовые перестановки в администрации президента Украины Владимира Зеленского связаны с подготовкой к наступлению российской армии. Такое заявление сделал политолог Сергей Марков, который также предположил, какими качествами будут обладать новые чиновники. «Зеленский уволил зама главы своей администрации [Кирилла] Тимошенко и его команду, а это губернаторы ряда областей. Прежде всего прифронтовых областей. Видимо, готовятся к наступлению армии России и назначают на посты губернаторов идейных националистов», — написал Марков в своем telegram-канале. По его словам, новые руководители регионов будут готовы жертвовать украинским народом ради интересов Запада. Специальная военная операция на территории Украины была объявлена 24 февраля 2022 года. Президент России Владимир Путин заявил, что основными задачи является освобождение жителей ДНР и ЛНР, а также демилитаризация и денацификация страны. Ранее URA.RU сообщало, что из офиса Зеленского уходит заместитель главы Кирилл Тимошенко. По словам источников агентства, в ближайшее время в отставку подадут и главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также других прифронтовых территорий.