23 января 2023

Замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении

© Служба новостей «URA.RU»
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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Украинские СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении Фото:

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией.

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности, передает «Украинская правда». По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, по словам источников, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей.

Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Он предупредил, что в прошлый раз после его увольнения начался украинский конфликт. Позже стало известно, что глава Донецкой области Павел Кириленко подал в отставку вслед за Арестовичем из-за «фатальной ошибки». Об этом он лично сообщил в своем аккаунте в соцсети. Однако пост продержался недолго — спустя время автор его удалил.

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Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности, передает «Украинская правда». По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, по словам источников, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Он предупредил, что в прошлый раз после его увольнения начался украинский конфликт. Позже стало известно, что глава Донецкой области Павел Кириленко подал в отставку вслед за Арестовичем из-за «фатальной ошибки». Об этом он лично сообщил в своем аккаунте в соцсети. Однако пост продержался недолго — спустя время автор его удалил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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