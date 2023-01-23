Замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении

24 января 2023 в 01:58 Размер текста - 17 +

Украинские СМИ: замглавы офиса Зеленского Тимошенко написал заявление об увольнении Фото: Официальный сайт президента Украины Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности, передает «Украинская правда». По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, по словам источников, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Он предупредил, что в прошлый раз после его увольнения начался украинский конфликт. Позже стало известно, что глава Донецкой области Павел Кириленко подал в отставку вслед за Арестовичем из-за «фатальной ошибки». Об этом он лично сообщил в своем аккаунте в соцсети. Однако пост продержался недолго — спустя время автор его удалил.

Заместитель главы офиса президента Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с должности. Об этом сообщили источники, знакомые с ситуацией. Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении с занимаемой должности, передает «Украинская правда». По словам источников, вместо Тимошенко на должность планируют назначить киевского главу военной администрации Киевской области Алексея Кулебу. Кроме того, по словам источников, в отставку в ближайшее время также уйдут главы областных военных администраций Сумской, Днепропетровской областей Украины, а также назначенные Киевом чиновники на подконтрольной Украине частях Запорожской и Херсонской областей. Ранее советник офиса президента Украины Алексей Арестович написал заявление об увольнении. Он предупредил, что в прошлый раз после его увольнения начался украинский конфликт. Позже стало известно, что глава Донецкой области Павел Кириленко подал в отставку вслед за Арестовичем из-за «фатальной ошибки». Об этом он лично сообщил в своем аккаунте в соцсети. Однако пост продержался недолго — спустя время автор его удалил.