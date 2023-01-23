Экс-разведчик Риттер: мир должен быть благодарен Путину

24 января 2023 в 06:01 Размер текста - 17 +

Скотт Риттер раскрыл, за что мир должен благодарить Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Мир должен быть благодарен лидеру России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Так считает бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. «Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада», — сказал Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham . Он считает, что стратегия России заключается в последовательной реакции на действия США и их западных союзников. Эксперт уверен, что если бы на месте России была Америка, она «давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши». Скотт Риттер предрек Западу проигрыш, если он и дальше продолжит вести войну с Россией. По его словам, в ситуации спецоперации, «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение». ранее стало известно, что в рейтинг самых могущественных держав мира, составленный американским новостным изданием US News and World Report, вошла Россия. Она заняла третью позицию после США и Китая. Так, Россия значительно опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре.

Мир должен быть благодарен лидеру России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Так считает бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. «Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада», — сказал Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham. Он считает, что стратегия России заключается в последовательной реакции на действия США и их западных союзников. Эксперт уверен, что если бы на месте России была Америка, она «давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши». Скотт Риттер предрек Западу проигрыш, если он и дальше продолжит вести войну с Россией. По его словам, в ситуации спецоперации, «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение». ранее стало известно, что в рейтинг самых могущественных держав мира, составленный американским новостным изданием US News and World Report, вошла Россия. Она заняла третью позицию после США и Китая. Так, Россия значительно опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре.