Мир должен быть благодарен лидеру России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Так считает бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер.
«Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада», — сказал Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham. Он считает, что стратегия России заключается в последовательной реакции на действия США и их западных союзников. Эксперт уверен, что если бы на месте России была Америка, она «давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши».
Скотт Риттер предрек Западу проигрыш, если он и дальше продолжит вести войну с Россией. По его словам, в ситуации спецоперации, «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение».
ранее стало известно, что в рейтинг самых могущественных держав мира, составленный американским новостным изданием US News and World Report, вошла Россия. Она заняла третью позицию после США и Китая. Так, Россия значительно опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре.
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Мир должен быть благодарен лидеру России Владимиру Путину за его адекватную реакцию на провокации Запада. Так считает бывший американский морпех-разведчик, инспектор ООН по вооружениям в Ираке Скотт Риттер. «Мир должен быть благодарен тому, что у России есть зрелый лидер в лице Владимира Путина, который адекватно реагирует на эти отвратительные провокации со стороны Запада», — сказал Риттер в интервью Youtube-каналу Finian Cunningham. Он считает, что стратегия России заключается в последовательной реакции на действия США и их западных союзников. Эксперт уверен, что если бы на месте России была Америка, она «давно бы начала бомбить транспортные хабы Германии и Польши». Скотт Риттер предрек Западу проигрыш, если он и дальше продолжит вести войну с Россией. По его словам, в ситуации спецоперации, «Украина предоставляет кровь, НАТО — снаряжение». ранее стало известно, что в рейтинг самых могущественных держав мира, составленный американским новостным изданием US News and World Report, вошла Россия. Она заняла третью позицию после США и Китая. Так, Россия значительно опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре.