Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира

Россия заняла третье место в рейтинге самых сильных стран мира Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В рейтинг самых могущественных держав мира, составленный изданием US News and World Report, вошла Россия. Она заняла третье место после США и Китая. Об этом свидетельствуют данные исследования. «Российская Федерация по-прежнему является крупнейшей страной в мире по площади, а также одной из крупнейших экономик благодаря добыче нефти и газа», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте US News and World Report. Россия значительно опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре. Ранее URA.RU сообщало о том, кто стал самым частым собеседником президента России Владимира Путина в прошедшем году. Кроме того, столица России попала в рейтинг лучших городов для иностранных инвестиций, передает RT.

