04 января 2023

Россия вошла в тройку самых могущественных стран мира

© Служба новостей «URA.RU»
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День Флага России. Курган, триколор, флаг россии, день флага рф
Россия заняла третье место в рейтинге самых сильных стран мира Фото:

В рейтинг самых могущественных держав мира, составленный изданием US News and World Report, вошла Россия. Она заняла третье место после США и Китая. Об этом свидетельствуют данные исследования.

«Российская Федерация по-прежнему является крупнейшей страной в мире по площади, а также одной из крупнейших экономик благодаря добыче нефти и газа», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте US News and World Report. Россия значительно опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре.

Ранее URA.RU сообщало о том, кто стал самым частым собеседником президента России Владимира Путина в прошедшем году. Кроме того, столица России попала в рейтинг лучших городов для иностранных инвестиций, передает RT.

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В рейтинг самых могущественных держав мира, составленный изданием US News and World Report, вошла Россия. Она заняла третье место после США и Китая. Об этом свидетельствуют данные исследования. «Российская Федерация по-прежнему является крупнейшей страной в мире по площади, а также одной из крупнейших экономик благодаря добыче нефти и газа», — говорится в исследовании, опубликованном на сайте US News and World Report. Россия значительно опережает большинство других стран по степени своей военной мощи, культурному влиянию, а также развитой инфраструктуре. Ранее URA.RU сообщало о том, кто стал самым частым собеседником президента России Владимира Путина в прошедшем году. Кроме того, столица России попала в рейтинг лучших городов для иностранных инвестиций, передает RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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