В нескольких населенных пунктах ХМАО отменили занятия у школьников первой смены

В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».
«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 30,6 до минус 34,1 градуса. Скорость ветра 1-3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.
Полностью отменены занятие у учеников поселка Корлики. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Радужный, Ларьяк, Новоаганск, Варьеган, Охтеурье, Чехломей.
Ранее URA.RU сообщало, что 20 января отменили занятия у школьников первой смены в нескольких муниципалитетах ХМАО. Температура воздуха колебалась от минус 27.4 до минус 39,4 градусов.
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