23 января 2023
22 января 2023

В нескольких населенных пунктах ХМАО отменили занятия у школьников первой смены

© Служба новостей «URA.RU»
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В селе Корлики отменили занятия у всех учеников первой смены Фото:

В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги».

«Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 30,6 до минус 34,1 градуса. Скорость ветра 1-3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке.

Полностью отменены занятие у учеников поселка Корлики. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Радужный, Ларьяк, Новоаганск, Варьеган, Охтеурье, Чехломей.

Ранее URA.RU сообщало, что 20 января отменили занятия у школьников первой смены в нескольких муниципалитетах ХМАО. Температура воздуха колебалась от минус 27.4 до минус 39,4 градусов.

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В населенных пунктах ХМАО отменены занятия у школьников первой смены из-за сильных морозов. Об этом сообщается на портале «Госуслуги». «Температура воздуха на территории ХМАО составляет от минус 30,6 до минус 34,1 градуса. Скорость ветра 1-3 метра в секунду», — говорится в сообщении об актировке. Полностью отменены занятие у учеников поселка Корлики. С 1-го по 8-й классы отменены занятия в следующих населенных пунктах: Радужный, Ларьяк, Новоаганск, Варьеган, Охтеурье, Чехломей. Ранее URA.RU сообщало, что 20 января отменили занятия у школьников первой смены в нескольких муниципалитетах ХМАО. Температура воздуха колебалась от минус 27.4 до минус 39,4 градусов.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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