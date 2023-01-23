В Тюмени за год взлетел спрос на аренду квартир

В Тюмени спрос на краткосрочную аренду квартир за 2022 год вырос более чем в два раза

24 января 2023 в 07:46 Размер текста - 17 +

Аренда квартир стала популярнее и дороже Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Интерес тюменцев и туристов к посуточной аренде квартир в областной столице увеличился более чем в два раза за 2022 год. Об этом рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости». По его словам, вместе с этим выросли и цены. «В конце 2022 года по сравнению с 2021 г. спрос на посуточную аренду квартир в областной столице вырос в 2,3 раза. Больше всего на рынке квартир ценятся студии (рост спроса составил 2,8 раза), двух- и однокомнатные квартиры, спрос на которые вырос в 2,5 раза и вдвое соответственно. Объем также увеличился: рост составил 18,3%», — передает РБК Тюмень слова Кромочкина. По его словам, спрос будет только увеличиваться, что связано с ограничениями внешнего туризма и развитием внутренних путешествий. При этом стоимость аренды таких квартир также увеличилась. Средний ценник в 2022 году вырос на 20% относительно 2021 года. «Средняя цена в ноябре этого года — 1800 рублей за сутки. Средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир выросла на 14,3% и 13,3% соответственно и составила 1600 и 1700 рублей за сутки проживания», — указывает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что длительную аренду жилья в Тюменской области могут себе позволить 43% семей. По этому показателю регион занял 23 место в стране. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Интерес тюменцев и туристов к посуточной аренде квартир в областной столице увеличился более чем в два раза за 2022 год. Об этом рассказал Артем Кромочкин, руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимости». По его словам, вместе с этим выросли и цены. «В конце 2022 года по сравнению с 2021 г. спрос на посуточную аренду квартир в областной столице вырос в 2,3 раза. Больше всего на рынке квартир ценятся студии (рост спроса составил 2,8 раза), двух- и однокомнатные квартиры, спрос на которые вырос в 2,5 раза и вдвое соответственно. Объем также увеличился: рост составил 18,3%», — передает РБК Тюмень слова Кромочкина. По его словам, спрос будет только увеличиваться, что связано с ограничениями внешнего туризма и развитием внутренних путешествий. При этом стоимость аренды таких квартир также увеличилась. Средний ценник в 2022 году вырос на 20% относительно 2021 года. «Средняя цена в ноябре этого года — 1800 рублей за сутки. Средняя стоимость аренды студий и однокомнатных квартир выросла на 14,3% и 13,3% соответственно и составила 1600 и 1700 рублей за сутки проживания», — указывает эксперт. Ранее URA.RU сообщало, что длительную аренду жилья в Тюменской области могут себе позволить 43% семей. По этому показателю регион занял 23 место в стране.