23 января 2023

Студенты ХМАО рассказали, сколько хотят зарабатывать после вуза

Студенты ХМАО рассчитывают зарабатывать после вуза более 40 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Тотальный диктант в СурГу. Сургут, студенты, ручка в руке, тотальный диктант
Наиболее высокие зарплатные ожидания у студентов Нижневартовского госуниверситета Фото:

Самые высокие зарплатные ожидания по ХМАО у студентов Нижневартовского госуниверситета. После окончания вуза учащиеся хотят зарабатывать 44,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики HeadHanter.

«Наиболее высокие зарплатные ожидания среди студентов вузов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оказались у учащихся Нижневартовского государственного гуманитарного университета — 44,5 тысяч рублей. Далее идут студенты Югорского государственного университета, рассчитывающие на зарплату в 43,7 тысяч рублей», — говорится в исследовании.

Зарплатные ожидания студентов в Сургуте скромнее — учащиеся СурГУ рассчитывают получать 37,5 тысяч рублей, а выпускники Сургутского педуниверситета — 34 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессиях в ХМАО. Среди них пилоты и командиры воздушного судна, дерматологи-косметологи и коучи.

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Самые высокие зарплатные ожидания по ХМАО у студентов Нижневартовского госуниверситета. После окончания вуза учащиеся хотят зарабатывать 44,5 тысячи рублей. Об этом URA.RU рассказали аналитики HeadHanter. «Наиболее высокие зарплатные ожидания среди студентов вузов Тюменской области, ХМАО и ЯНАО оказались у учащихся Нижневартовского государственного гуманитарного университета — 44,5 тысяч рублей. Далее идут студенты Югорского государственного университета, рассчитывающие на зарплату в 43,7 тысяч рублей», — говорится в исследовании. Зарплатные ожидания студентов в Сургуте скромнее — учащиеся СурГУ рассчитывают получать 37,5 тысяч рублей, а выпускники Сургутского педуниверситета — 34 тысячи. Ранее URA.RU рассказывало о самых высокооплачиваемых профессиях в ХМАО. Среди них пилоты и командиры воздушного судна, дерматологи-косметологи и коучи.
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