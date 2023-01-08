08 января 2023

В ХМАО назвали самые высокооплачиваемые профессии

В ХМАО летчики, косметологи и коучи получают самую высокую зарплату
© Служба новостей «URA.RU»
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Врач косметолог-инъекционист Гюльнара Фимочкина. Екатеринбург
Дерматологи-косметологи вошли в число самых высокооплачиваемых профессий ХМАО Фото:

Самыми высокодоходными профессиями В ХМАО в 2022 году признаны пилоты и командиры воздушного судна, дерматологи-косметологи и коучи. Такую статистику представил сайт поиска вакансий ГородРабот.ру.

«Мы считаем среднюю, медианную и модальную зарплаты на основе представленных в регионе вакансий. Статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом премий, надбавок и переработок», — уточняется на сайте.

По данным агрегатора, авиаторы ежемесячно получают порядка 230 тысяч рублей, представители индустрии красоты — чуть больше 206 тысяч рублей, около 190 тысяч рублей составляет заработная плата коучей. Планку в 150 тысяч рублей перешагнули специалисты по организационному развитию, руководители департаментов, коммерческие агенты и риелторы, дизайнеры, программисты и стоматологи.

Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ рейтинга по количеству работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО занял четвертое место с показателем в 56,7%.

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Самыми высокодоходными профессиями В ХМАО в 2022 году признаны пилоты и командиры воздушного судна, дерматологи-косметологи и коучи. Такую статистику представил сайт поиска вакансий ГородРабот.ру. «Мы считаем среднюю, медианную и модальную зарплаты на основе представленных в регионе вакансий. Статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом премий, надбавок и переработок», — уточняется на сайте. По данным агрегатора, авиаторы ежемесячно получают порядка 230 тысяч рублей, представители индустрии красоты — чуть больше 206 тысяч рублей, около 190 тысяч рублей составляет заработная плата коучей. Планку в 150 тысяч рублей перешагнули специалисты по организационному развитию, руководители департаментов, коммерческие агенты и риелторы, дизайнеры, программисты и стоматологи. Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ рейтинга по количеству работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО занял четвертое место с показателем в 56,7%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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