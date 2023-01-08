В ХМАО назвали самые высокооплачиваемые профессии

Самыми высокодоходными профессиями В ХМАО в 2022 году признаны пилоты и командиры воздушного судна, дерматологи-косметологи и коучи. Такую статистику представил сайт поиска вакансий ГородРабот.ру.
«Мы считаем среднюю, медианную и модальную зарплаты на основе представленных в регионе вакансий. Статистика показывает предложения работодателей, а не реальные зарплаты, которые получают работники с учетом премий, надбавок и переработок», — уточняется на сайте.
По данным агрегатора, авиаторы ежемесячно получают порядка 230 тысяч рублей, представители индустрии красоты — чуть больше 206 тысяч рублей, около 190 тысяч рублей составляет заработная плата коучей. Планку в 150 тысяч рублей перешагнули специалисты по организационному развитию, руководители департаментов, коммерческие агенты и риелторы, дизайнеры, программисты и стоматологи.
Ранее URA.RU сообщало, что Ханты-Мансийский автономный округ вошел в топ рейтинга по количеству работников, чья зарплата выше средней по стране. ХМАО занял четвертое место с показателем в 56,7%.
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