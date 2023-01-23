В Курганской области чиновников заставили найти автобусы на пустующие маршруты

Представителей Юргамышского муниципального округа Курганской области обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов. Данная информация была размещена 24 января на сайте областной прокуратуры.
«Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления организовать транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: „Юргамыш — Падун“, „Юргамыш — Вилкино“, „Юргамыш — Туманово“. <…> Суд <…>, требования прокурора удовлетворил», — указано в сообщении.
В прокуратуре отметили, что отсутствие перевозчиков на этих маршрутах противоречит федеральному законодательству и нарушает права граждан на свободу передвижения, транспортную доступность и доступную социальную инфраструктуру. По данным ведомства, местные власти не принимали мер для устранения этих нарушений.
Ранее стало известно, что представители администрации Катайского района почти три года не объявляли конкурсы, связанные с поиском перевозчиков для межмуниципальных маршрутов. Суд признал бездействие местной администрации.
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