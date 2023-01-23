23 января 2023

В Курганской области чиновников заставили найти автобусы на пустующие маршруты

© Служба новостей «URA.RU»
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Представители власти должны будут найти перевозчиков для трех маршрутов Фото:

Представителей Юргамышского муниципального округа Курганской области обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов. Данная информация была размещена 24 января на сайте областной прокуратуры.

«Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления организовать транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: „Юргамыш — Падун“, „Юргамыш — Вилкино“, „Юргамыш — Туманово“. <…> Суд <…>, требования прокурора удовлетворил», — указано в сообщении.

В прокуратуре отметили, что отсутствие перевозчиков на этих маршрутах противоречит федеральному законодательству и нарушает права граждан на свободу передвижения, транспортную доступность и доступную социальную инфраструктуру. По данным ведомства, местные власти не принимали мер для устранения этих нарушений.

Ранее стало известно, что представители администрации Катайского района почти три года не объявляли конкурсы, связанные с поиском перевозчиков для межмуниципальных маршрутов. Суд признал бездействие местной администрации.

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Представителей Юргамышского муниципального округа Курганской области обязали найти перевозчиков на маршруты до трех населенных пунктов. Данная информация была размещена 24 января на сайте областной прокуратуры. «Прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием обязать орган местного самоуправления организовать транспортное обслуживание населения в границах муниципального образования по муниципальным маршрутам регулярных перевозок: „Юргамыш — Падун“, „Юргамыш — Вилкино“, „Юргамыш — Туманово“. <…> Суд <…>, требования прокурора удовлетворил», — указано в сообщении. В прокуратуре отметили, что отсутствие перевозчиков на этих маршрутах противоречит федеральному законодательству и нарушает права граждан на свободу передвижения, транспортную доступность и доступную социальную инфраструктуру. По данным ведомства, местные власти не принимали мер для устранения этих нарушений. Ранее стало известно, что представители администрации Катайского района почти три года не объявляли конкурсы, связанные с поиском перевозчиков для межмуниципальных маршрутов. Суд признал бездействие местной администрации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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