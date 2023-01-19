Власти курганского района три года не искали автобусных перевозчиков

20 января 2023 в 11:02 Размер текста - 17 +

Конкурсы, связанные с автобусными маршрутами, не проводили с весны 2020 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Представители администрации Катайского района с апреля 2020 года не объявляли конкурсы, связанные с поиском перевозчиков для межмуниципальных маршрутов. Данная информация была размещена 20 января на сайте областной прокуратуры. «С апреля 2020 года открытые конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по установленным муниципальным маршрутам не проводились. В связи с выявленными нарушениями в октябре 2022 года главе Катайского района внесено представление об устранении нарушений закона», — указано в сообщении. В прокуратуре отметили, что власти не принимали «действенные меры для устранения нарушений». Из-за этого представители прокуратуры обратились в суд, где признали бездействие местной администрации. Ранее стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 16 межмуниципальных маршрутов в Курганской области. При этом сразу пять перевозчиков участвуют в конкурсе, связанном с определением владельца маршрута № 535 «Камаган — Курган», хотя такого ажиотажа раньше не наблюдалось.

Представители администрации Катайского района с апреля 2020 года не объявляли конкурсы, связанные с поиском перевозчиков для межмуниципальных маршрутов. Данная информация была размещена 20 января на сайте областной прокуратуры. «С апреля 2020 года открытые конкурсы на право получения свидетельств об осуществлении перевозок по установленным муниципальным маршрутам не проводились. В связи с выявленными нарушениями в октябре 2022 года главе Катайского района внесено представление об устранении нарушений закона», — указано в сообщении. В прокуратуре отметили, что власти не принимали «действенные меры для устранения нарушений». Из-за этого представители прокуратуры обратились в суд, где признали бездействие местной администрации. Ранее стало известно, что перевозчики не стали участвовать в конкурсах, связанных с распределением 16 межмуниципальных маршрутов в Курганской области. При этом сразу пять перевозчиков участвуют в конкурсе, связанном с определением владельца маршрута № 535 «Камаган — Курган», хотя такого ажиотажа раньше не наблюдалось.