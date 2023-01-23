В Курганской области полгода не могут найти человека, которого искали экстрасенсы

В Курганской области полгода не могут найти мужчину, который уехал на работу в Каргапольский муниципальный округ. По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «ИС Белозерское», родственники пытались найти мужчину с помощью экстрасенсов.
«Внимание, пропал человек! Мальцев Сергей Александрович, 46 лет (1975 г. р.) р. п. Красный Октябрь, Каргапольский р-н, Курганская обл. <…> 17 июня ехал в Красный Октябрь на работу в лес с неродным сыном и с 20 на 21 июня в 2 часа ночи ушел из леса. Что произошло в лесу, неизвестно. Родственники обращались к экстрасенсам, многие говорят что у него травма головы, потеря памяти», — указано в посте.
Пропавший мужчина был одет в черную футболку, черные шорты, черные сланцы. Его рост — 180 см, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ЕДДС или ближайшее отделение полиции.
Сергея Мальцева ищут с июня
Фото: группа соцсети «ВКонтакте» «ИС Белозерское»
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В Курганской области полгода не могут найти мужчину, который уехал на работу в Каргапольский муниципальный округ. По словам представителей группы соцсети «ВКонтакте» «ИС Белозерское», родственники пытались найти мужчину с помощью экстрасенсов. «Внимание, пропал человек! Мальцев Сергей Александрович, 46 лет (1975 г. р.) р. п. Красный Октябрь, Каргапольский р-н, Курганская обл. <…> 17 июня ехал в Красный Октябрь на работу в лес с неродным сыном и с 20 на 21 июня в 2 часа ночи ушел из леса. Что произошло в лесу, неизвестно. Родственники обращались к экстрасенсам, многие говорят что у него травма головы, потеря памяти», — указано в посте. Пропавший мужчина был одет в черную футболку, черные шорты, черные сланцы. Его рост — 180 см, у него светло-русые волосы и серо-голубые глаза. Всех, кто владеет информацией о местонахождении пропавшего, просят обратиться в ЕДДС или ближайшее отделение полиции.