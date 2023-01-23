В элитной гимназии Екатеринбурга педагога обвинили в издевательствах над третьеклассниками

В элитной гимназии №94 в Екатеринбурге разгорается скандал. Мама третьеклассника утверждает, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. Мальчик рассказал маме, что учительница заклеивала ему рот скотчем. По словам матери, от рук учителя пострадали и другие дети. Об этом URA.RU рассказала мама на условиях анонимности.
«Я случайно узнала в родительском чате о том, что преподаватель обмотала моего ребенка скотчем. Этот ужас видели все одноклассники сына. Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам», — говорит мама ученика гимназии №94.
По словам горожанки, администрация школы вызвала ее на разговор. «Никаких извинений пока не было в адрес нашей семьи. Только вызвали на разговор. Я так понимаю, что винить будут моего ребенка, скажут, что он невоспитанный или вообще больной. Готовлюсь морально к тому, что всю вину, как всегда, спустят на родителей, а педагог останется безнаказанным. Одно могу сказать точно — такой человек контактировать с детьми не может», — поделилась она.
Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору МАОУ гимназии № 94 Сергею Ярославцеву. Руководитель учебного заведения не стал комментировать инцидент.
Ранее URA.RU писало, что юный житель уральской столицы перестал посещать школу №16, которая находится в Академической районе города. Мальчик предпочел перейти на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя.
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В элитной гимназии №94 в Екатеринбурге разгорается скандал. Мама третьеклассника утверждает, что ребенок подвергался физическому насилию со стороны педагога. Мальчик рассказал маме, что учительница заклеивала ему рот скотчем. По словам матери, от рук учителя пострадали и другие дети. Об этом URA.RU рассказала мама на условиях анонимности. «Я случайно узнала в родительском чате о том, что преподаватель обмотала моего ребенка скотчем. Этот ужас видели все одноклассники сына. Я боюсь представить, что пришлось перенести моему ребенку. Если честно, я сначала не поверила. Начала аккуратно расспрашивать сына. Он сначала молчал, а потом разревелся и сказал, что педагог может ударить тряпкой, которой моют доску, или ударить книжкой, а на днях она обмотала его скотчем. Сын сказал, что подобное отношение проявляется и к другим ученикам», — говорит мама ученика гимназии №94. По словам горожанки, администрация школы вызвала ее на разговор. «Никаких извинений пока не было в адрес нашей семьи. Только вызвали на разговор. Я так понимаю, что винить будут моего ребенка, скажут, что он невоспитанный или вообще больной. Готовлюсь морально к тому, что всю вину, как всегда, спустят на родителей, а педагог останется безнаказанным. Одно могу сказать точно — такой человек контактировать с детьми не может», — поделилась она. Редакция URA.RU обратилась за комментарием к директору МАОУ гимназии № 94 Сергею Ярославцеву. Руководитель учебного заведения не стал комментировать инцидент. Ранее URA.RU писало, что юный житель уральской столицы перестал посещать школу №16, которая находится в Академической районе города. Мальчик предпочел перейти на домашнее обучение. Причиной такого решения семьи стал буллинг со стороны классного руководителя.