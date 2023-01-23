Краевые власти планируют отнять у Перми еще часть полномочий

24 января 2023 в 13:20 Размер текста - 17 +

Полномочия по уборке центра Перми на краевой уровень были переданы в сентябре 2022 года Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Власти Пермского края не исключают в перспективе расширение зоны, содержанием дорог в которой занимается региональное «Управление автомобильных дорог и транспорта». Об этом на заседании рабочей группы заксобрания 24 января сообщил вице-премьер Андрей Алякринский, передает корреспондент URA.RU. С 2023 года полномочия по содержанию 20% дорог Перми (в центре) перешли на краевой уровень. «Мы не исключаем возможность в дальнейшем расширить зону центрально-планировочного района, которую содержит краевая служба», — отметил Алякринский при обсуждении вопроса о работе краевой дорожно-эксплуатационной службы (при управлении дорог и транспорта), которая непосредственно занимается содержанием дорог центра Перми. URA.RU он пояснил, что это один из вариантов, который сейчас прорабатывается. По словам Алякринского, с этой инициативой краевые власти намерены выйти примерно в августе 2023 года. Это решение, по его словам, нацелено на то, чтобы у краевой дорожно-эксплуатационной службы доля рынка была 30%. «Посмотрим мощности», — отметил он. В сентябре 2022 года решением заксобрания полномочия по уборке центра Перми были переданы на краевой уровень. На эти цели в бюджете предусмотрено 2 млрд рублей.

Власти Пермского края не исключают в перспективе расширение зоны, содержанием дорог в которой занимается региональное «Управление автомобильных дорог и транспорта». Об этом на заседании рабочей группы заксобрания 24 января сообщил вице-премьер Андрей Алякринский, передает корреспондент URA.RU. С 2023 года полномочия по содержанию 20% дорог Перми (в центре) перешли на краевой уровень. «Мы не исключаем возможность в дальнейшем расширить зону центрально-планировочного района, которую содержит краевая служба», — отметил Алякринский при обсуждении вопроса о работе краевой дорожно-эксплуатационной службы (при управлении дорог и транспорта), которая непосредственно занимается содержанием дорог центра Перми. URA.RU он пояснил, что это один из вариантов, который сейчас прорабатывается. По словам Алякринского, с этой инициативой краевые власти намерены выйти примерно в августе 2023 года. Это решение, по его словам, нацелено на то, чтобы у краевой дорожно-эксплуатационной службы доля рынка была 30%. «Посмотрим мощности», — отметил он. В сентябре 2022 года решением заксобрания полномочия по уборке центра Перми были переданы на краевой уровень. На эти цели в бюджете предусмотрено 2 млрд рублей.