На Украине прошло третье за день увольнение ключевого чиновника

24 января 2023 в 13:29 Размер текста - 17 +

Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки Фото: Официальный сайт президента Украины Заместитель Генпрокурора Украины Алексей Симоненко ушел в отставку вслед за заместителем главы Минобороны Украины Вячеславом Шаповаловым и замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. Об увольнении Симоненко рассказали в Генпрокуратуре Украины. «Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — сообщается на сайте Генпрокурора Украины. Также 24 января ушли в отставку Тимошенко и Шаповалов.

Заместитель Генпрокурора Украины Алексей Симоненко ушел в отставку вслед за заместителем главы Минобороны Украины Вячеславом Шаповаловым и замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. Об увольнении Симоненко рассказали в Генпрокуратуре Украины. «Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — сообщается на сайте Генпрокурора Украины. Также 24 января ушли в отставку Тимошенко и Шаповалов.