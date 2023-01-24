На Украине прошло третье за день увольнение ключевого чиновника

Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки
Заместитель Генпрокурора Украины Алексей Симоненко ушел в отставку вслед за заместителем главы Минобороны Украины Вячеславом Шаповаловым и замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. Об увольнении Симоненко рассказали в Генпрокуратуре Украины.
«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — сообщается на сайте Генпрокурора Украины. Также 24 января ушли в отставку Тимошенко и Шаповалов.
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