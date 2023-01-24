На Украине прошло третье за день увольнение ключевого чиновника

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Официальный сайт президента Украины. Москва, зеленский владимир
Владимир Зеленский анонсировал масштабные кадровые перестановки Фото:

Заместитель Генпрокурора Украины Алексей Симоненко ушел в отставку вслед за заместителем главы Минобороны Украины Вячеславом Шаповаловым и замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. Об увольнении Симоненко рассказали в Генпрокуратуре Украины.

«Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — сообщается на сайте Генпрокурора Украины. Также 24 января ушли в отставку Тимошенко и Шаповалов.

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Заместитель Генпрокурора Украины Алексей Симоненко ушел в отставку вслед за заместителем главы Минобороны Украины Вячеславом Шаповаловым и замглавы Офиса президента Украины Кириллом Тимошенко. Об увольнении Симоненко рассказали в Генпрокуратуре Украины. «Генеральный прокурор Андрей Костин подписал приказ об увольнении по собственному желанию с административной должности заместителя Генерального прокурора Алексея Симоненко», — сообщается на сайте Генпрокурора Украины. Также 24 января ушли в отставку Тимошенко и Шаповалов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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