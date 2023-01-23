В ЯНАО раскрыли, каким специалистам готовы платить больше всего

Служба занятости населения ЯНАО опубликовала высокооплачиваемые вакансии мастеров, врачей и технологов

Самую высокую зарплату готовы платить в Новом Уренгое Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Больше всего в ЯНАО готовы платить мастерам по ремонту скважин, инженеру, стоматологу и замглвы департамента соцзащиты — от 150 000 до 300 000 рублей. Об этом сообщается на сайте региональной службы занятости.

«Старший Мастер по аварийным работам в ООО „ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА“, Новый Уренгой. Заработная плата 252 700 рублей», — говорится на сайте. Мастеру по ремонту скважин в Губкинском филиал ООО «РН-Сервис» предлагают зарплату от 249 566 до 295 130 рублей, а в Тазовском — от 186 800 до 224 800 рублей.

Технологу колтюбинга в «ФРАКДЖЕТ-ВОЛГА» в Новом Уренгое готовы платить 235 000 рублей, а инженеру первого класса в филиале ООО «Газпром инвест» в Ноябрьске — 230 000 рублей. Еще в филиал «Газпром инвест» ищут замначальника отдела на зарплату в 220 000 рублей.

В Тарко-Сале в «ЯмалДент» требуется врач-стоматолог-ортопед на зарплату от 200 000 до 250 000. На данный момент среди вакансий врачей — это самая высокооплачиваемая. Врача-кардиолога ищут в Шурышкарский район на зарплату от 180 000 до 250 000 рублей.

Также в ЯНАО с декабря 2022 года открыта вакансия первого замруководителя директора департамента социальной защиты населения ЯНАО. Чиновнику предлагают зарплату от 150 000 до 300 000 рублей.