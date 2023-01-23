Авиакомпания «Ямал» изменила правила провоза багажа

На всех рейсах авиакомпании установлены новые габариты ручной клади Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Авиакомпания «Ямал» с 24 января 2023 года меняет правила провоза ручной клади и багажа. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

«На всех рейсах авиакомпании установлены новые габариты ручной клади — до 120 см в сумме трех измерений (55*40*25 см). На субсидируемых рейсах вес бесплатного провоза багажа увеличен с 20 до 23 кг. Пассажир все также может сдать в багаж 2 сумки, только вес их стал больше», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что изменения произошли в отношении и коммерческих рейсов. Отмечается, что новые нормы действуют только для тех, кто приобрел билет с 24 января. Те, кто оформил поездку раньше, летят по правилам, которые прописаны в билетах.

Ранее власти сообщили о том, что в этом году увеличат число субсидируемых рейсов. В 2023 году их станет на 155 больше.