Алена Водонаева раскрыла, как пьяная срубила дерево в Тюмени

18-летняя Алена Водонаева обмоталась в американский флаг и срубила дерево в Тюмени

24 января 2023 в 17:50 Размер текста - 17 +

Алена Водонаева раскрыла подробности тюменской молодости Фото: Владимир Андреев © URA.RU Известный блогер и телеведущая Алена Водонаева в нетрезвом виде обмоталась в флаг США и топором срубила дерево в Тюмени. Об инциденте, произошедшем с ней в возрасте 18 лет, девушка рассказала на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». «Мне было 18 лет, мы выпили. Мой друг (из Тюмени) недавно рассказывал, как я, обмотанная на голое тело в американский флаг, срубила дерево топором на даче. Пьяная. Я, к сожалению, этой истории не помню, но такая история в моей биографии есть», — поделилась Водонаева. Звезда Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее она вспоминала, как в тюменской школе ее травили учителя. Девушку критиковали за внешность и выгоняли с уроков.

Известный блогер и телеведущая Алена Водонаева в нетрезвом виде обмоталась в флаг США и топором срубила дерево в Тюмени. Об инциденте, произошедшем с ней в возрасте 18 лет, девушка рассказала на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». «Мне было 18 лет, мы выпили. Мой друг (из Тюмени) недавно рассказывал, как я, обмотанная на голое тело в американский флаг, срубила дерево топором на даче. Пьяная. Я, к сожалению, этой истории не помню, но такая история в моей биографии есть», — поделилась Водонаева. Звезда Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее она вспоминала, как в тюменской школе ее травили учителя. Девушку критиковали за внешность и выгоняли с уроков.