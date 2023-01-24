Алена Водонаева раскрыла, как пьяная срубила дерево в Тюмени

18-летняя Алена Водонаева обмоталась в американский флаг и срубила дерево в Тюмени
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Алена Водонаева раскрыла подробности тюменской молодости Фото:

Известный блогер и телеведущая Алена Водонаева в нетрезвом виде обмоталась в флаг США и топором срубила дерево в Тюмени. Об инциденте, произошедшем с ней в возрасте 18 лет, девушка рассказала на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром».

«Мне было 18 лет, мы выпили. Мой друг (из Тюмени) недавно рассказывал, как я, обмотанная на голое тело в американский флаг, срубила дерево топором на даче. Пьяная. Я, к сожалению, этой истории не помню, но такая история в моей биографии есть», — поделилась Водонаева.

Звезда Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее она вспоминала, как в тюменской школе ее травили учителя. Девушку критиковали за внешность и выгоняли с уроков.

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Известный блогер и телеведущая Алена Водонаева в нетрезвом виде обмоталась в флаг США и топором срубила дерево в Тюмени. Об инциденте, произошедшем с ней в возрасте 18 лет, девушка рассказала на шоу рэпера Басты «Вопрос ребром». «Мне было 18 лет, мы выпили. Мой друг (из Тюмени) недавно рассказывал, как я, обмотанная на голое тело в американский флаг, срубила дерево топором на даче. Пьяная. Я, к сожалению, этой истории не помню, но такая история в моей биографии есть», — поделилась Водонаева. Звезда Алена Водонаева — уроженка Тюмени. Ранее она вспоминала, как в тюменской школе ее травили учителя. Девушку критиковали за внешность и выгоняли с уроков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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