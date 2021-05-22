Водонаева вспомнила, как в Тюмени ее травили учителя

Телеведущая рассказала про учителей в ее школе Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Блогер и телеведущая Алена Водонаева рассказала, как в школе Тюмени столкнулась с травлей со стороны учителей. Ее критиковали за внешность и выгоняли с уроков. Об этом Водонаева заявила в Instagram.

«Я ненавидела школу. Особенно 27 в г. Тюмени. Меня гнобили и унижали учителя. Учительница по английскому один раз подвела меня к раковине в столовой и начала умывать, думая, что мои черные от природы ресницы и брови я накрасила», — написала Водонаева в Instagram. Так она прокомментировала ситуацию в Ростовской области, где учитель химии заставила семиклассницу умыться перед уроком. Водонаева сказала, что таких педагогов ей хочется окунуть головой в унитаз.

Телеведущая отметила, что ее критиковали учителя и за длинное, черное, закрытое платье в пол, у которого был разрез до колена. По словам Водонаевой, учителя называли ее тупой и говорили, что она ничего не добьется в жизни. «Учительница по географии при всем классе выкидывала мой рюкзак с учебниками в коридор и выгоняла меня с уроков», — рассказала она.

Ранее телеведущая уже вспоминала свое детство в Тюмени, показав детские фотографии. На снимках она сидит с мамой возле деревенского дома, на других — стоит с игрушками или сидит со сверстниками.

Прежде звезда также обвинила власти в нападках. В Госдуме раскритиковали Водонаеву за высказывания о материнском капитале, пишет Ридус. Телеведущая опубликовала в соцсети пост и написала, что проблема демографии в уровне жизни в стране, а не в размере материнского капитала.