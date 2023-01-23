Тюменские предприниматели создали альтернативу брендам настольных игр, ушедших из России

Игра пока выпущена ограниченным тиражом Фото: Влад Нелюбин © URA.RU

Предприниматели из Тюмени создали настольную стратегическую игру, которая, по словам разработчиков, может составить конкуренцию иностранным брендам. Об этом один из создателей игры рассказал корреспонденту URA.RU.

«Игра „Хроники разбитого мира“ создана на основе одноименной фантастической повести, которую мы также сами написали. Это классическая стратегическая игра, где есть игровое поле, карточки с заданиями и фишки игроков», — рассказывает Евгений Борисов, соавтор игры. Она создавалась как альтернатива ушедшим брендам крупных разработчиков настольных игр, делится автор.

При ее разработке авторы проводили фокус-группы, участниками которых были как любители настольных игр, так и игропрактики, которые учат создавать настольные игры. «У нас было около пяти-восьми тестов, после которых мы вносили правки и дополняли игру. Также мы тестировали свою игру на подростках и обычных людях, которые ранее не интересовались настолками», — добавляет Борисов.

Первые экземпляры игры бизнесмены выпустили на свои деньги. По словам разработчиков, для дальнейшей ее реализации потребуется помощь инвесторов. «Чтобы запустить игру в массовое производство требуется найти издателя, который согласится вложиться и продвигать игру на рынке», — поделился автор игры «Хроники разбитого мира».

Ранее агентство рассказывало о том, что тюменская компания планирует импортозаместить Lego. Разработчики создадут собственный аналог образовательных наборов Lego, на котором будут обучать робототехнике детей.

Игра тестировалась на разных фокус-группах Евгений Борисов

В состав игры входит игровое поле, карточки с заданиями, фишки — все как в классической настольной игре Евгений Борисов