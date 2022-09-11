Тюменская компания «Импульс» планирует импортозаместить образовательные наборы Lego

У тюменских наборов будут преимущества перед западными аналогами Фото: Илья Московец © URA.RU

Центр робототехники «Импульс» разрабатывает свой собственный аналог образовательных наборов Lego. По словам создателей, наборы для конструирования из Тюмени будут иметь преимущества по сравнению с западными конкурентами. Об этом URA.RU рассказал Евгений Борисов, директор компании «Импульс».

«Наша компания уже 10 лет оказывает образовательные услуги. Все это время мы работали на наборах Lego, но задумывались о создании своих собственных. И теперь с уходом с российского рынка зарубежных компаний, у нас появилась такая возможность. Некоторым детям не нравилось программирование, но без него нельзя было запустить робота из Lego. Роботов, собранных из наших наборов, можно запускать сразу», — рассказывает предприниматель.

Набор для конструирования состоит из пластиковых деталей, которые планируется в будущем производить в Тюмени, а также из электрических, управляемых частей — их предприниматели будут поставлять из Китая. «В дальнейшем мы хотим полностью отказаться от зарубежных поставщиков и производить все комплектующие для наборов самостоятельно, чтобы уже создавать те конфигурации, которые будут необходимы именно нам», — добавляет Евгений Борисов.

Ранее агентство рассказывало о тюменском предприятии, которое заменит производителей из США и Германии. Власти планируют построить завод по производству химического анкера.

Комплектующие детали тюменского набора Евгений Борисов