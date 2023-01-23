Власти района ЯНАО объяснили, почему простили чиновницу, не отчитавшуюся о доходах

Чиновница из ЯНАО не смогла подать полную декларацию о доходах из-за развода

24 января 2023 в 17:08 Размер текста - 17 +

Чиновница не смогла подать полную декларацию о доходах по причине развода с супругом Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрации Ямалького района чиновница не смогла подать полную декларацию о доходах за 2021 год по причине развода с супругом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного муниципалитета. «При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов установлено, что муниципальная служащая приняла меры для получения сведений о доходах от супруга, в том числе через третьих лиц. А также немаловажен тот факт, что супруги с декабря 2021 года находятся в бракоразводном процессе и 15 февраля 2022 года брак был прекращен на основании решения суда», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что по данному факту было назначено специальное заседание комиссии. По ее итогам было принято решение о том, что причина непредоставления сотрудницы мэрии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга признана объективной и уважительной. Ранее URA.RU сообщало, что часть чиновников региона освободили от обязательной процедуры декларирования доходов. Это касается государственных служащих, которые работают в зоне СВО.

В администрации Ямалького района чиновница не смогла подать полную декларацию о доходах за 2021 год по причине развода с супругом. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе районного муниципалитета. «При рассмотрении заявления и приложенных к нему документов установлено, что муниципальная служащая приняла меры для получения сведений о доходах от супруга, в том числе через третьих лиц. А также немаловажен тот факт, что супруги с декабря 2021 года находятся в бракоразводном процессе и 15 февраля 2022 года брак был прекращен на основании решения суда», — говорится в сообщении. Также в пресс-службе пояснили, что по данному факту было назначено специальное заседание комиссии. По ее итогам было принято решение о том, что причина непредоставления сотрудницы мэрии сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера супруга признана объективной и уважительной. Ранее URA.RU сообщало, что часть чиновников региона освободили от обязательной процедуры декларирования доходов. Это касается государственных служащих, которые работают в зоне СВО.