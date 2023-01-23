В крупных городах ХМАО увеличилось население

24 января 2023 в 16:58 Размер текста - 17 +

Несмотря на климат, в городах ХМАО растет количество населения Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В крупных городах ХМАО за 2022 год выросла численность населения. Информацию о приросте жителей сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службах мэрий Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. «В Ханты-Мансийске число жителей за год выросло почти на две тысячи человек, в Нижневартовске — на 3,8 тысяч. Наибольший прирост отмечен в Сургуте. Там население увеличилось на 5,6 тысяч человек», — прокомментировали в муниципалитетах. В окружной столице сейчас проживает 108 тысяч жителей. Сургут преодолел отметку в 400 тысяч населения и, согласно официальной статистике, на начало 2023 года в самом крупном городе ХМАО живет 401,5 тысяч жителей. «В Нижневартовске, по информации, полученной в сентябре 2022 года, численность населения составляет 283,9 тысячи человек. Однако годовая статистика еще не выведена, итоговый прирост мы сможем подсчитать в марте», — отметили в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики города.

В крупных городах ХМАО за 2022 год выросла численность населения. Информацию о приросте жителей сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службах мэрий Ханты-Мансийска, Сургута и Нижневартовска. «В Ханты-Мансийске число жителей за год выросло почти на две тысячи человек, в Нижневартовске — на 3,8 тысяч. Наибольший прирост отмечен в Сургуте. Там население увеличилось на 5,6 тысяч человек», — прокомментировали в муниципалитетах. В окружной столице сейчас проживает 108 тысяч жителей. Сургут преодолел отметку в 400 тысяч населения и, согласно официальной статистике, на начало 2023 года в самом крупном городе ХМАО живет 401,5 тысяч жителей. «В Нижневартовске, по информации, полученной в сентябре 2022 года, численность населения составляет 283,9 тысячи человек. Однако годовая статистика еще не выведена, итоговый прирост мы сможем подсчитать в марте», — отметили в департаменте общественных коммуникаций и молодежной политики города.