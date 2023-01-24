Депутат Госдумы назвал эффективное оружие против агрессивной политики НАТО

Депутат Госдумы Новиков предложил создать центры сопротивления США

25 января 2023 в 01:05 Размер текста - 17 +

Агрессивная политика США и НАТО подтолкнет другие страны к союзу с Россией Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Заключение большого количества двусторонних союзов между Россией и странами, которых не устраивает агрессивная политика США и НАТО, будет эффективнее, чем создание противовесного военно-политического блока. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Сумма двусторонних военно-политических союзов может быть еще большим противовесом военно-политическому блоку, чем какой-то альтернативный военно-политический блок. Сумма двусторонних союзов позволит вовлечь в противодействие агрессивному блоку НАТО еще большее количество стран, потому что какое-то государство не сможет договориться с третьим государством, которое занимает антиамериканскую, антиглобалистскую, антиимпериалистическую позицию. В конечном счете будет несколько центров, которые будут точками сборки сопротивления американской агрессивной политики», — сказал Дмитрий Новиков. При этом, отметил парламентарий, РФ должна заниматься укреплением уже существующих международных организаций, в которые она входит. «БРИКС, ШОС, ряд других. Укрепление связей с теми странами, которые также имеют большой вес в этих организациях. Это Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, тем более что эти государства также не устраивает однополярный мир по лекалам империи США. Они готовы в меру своих сил и возможностей противостоять однополярному миру. Они четко выступают за многополярный мир, понимая под этим мир, где не будет сноситься по воле Вашингтона, а укрепляться роль ООН, где голос каждого народа, каждого государства будет слышен, где не будет места неоколониализму. Все это наши потенциальные союзники», — подчеркнул собеседник агентства. По словам Новикова, действия США могут подтолкнуть страны к принятию позиции России, которая ратует за многополярный мир. «Если США со своими сателлитами будут усиливать неоколониальное давление и попытаются бороться с демократическими тенденциями на мировой арене, с утверждениями отстаивания справедливых международных отношений. Чем более агрессивно американские империалисты будут в этом направлении действовать и нажимать, тем больше будет желание у народов сопротивляться, и тем скорее будут создаваться новые форматы противодействия американскому давлению и глобалистским угрозам», — заключил политик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Заключение большого количества двусторонних союзов между Россией и странами, которых не устраивает агрессивная политика США и НАТО, будет эффективнее, чем создание противовесного военно-политического блока. Об этом в разговоре с URA.RU заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков. «Сумма двусторонних военно-политических союзов может быть еще большим противовесом военно-политическому блоку, чем какой-то альтернативный военно-политический блок. Сумма двусторонних союзов позволит вовлечь в противодействие агрессивному блоку НАТО еще большее количество стран, потому что какое-то государство не сможет договориться с третьим государством, которое занимает антиамериканскую, антиглобалистскую, антиимпериалистическую позицию. В конечном счете будет несколько центров, которые будут точками сборки сопротивления американской агрессивной политики», — сказал Дмитрий Новиков. При этом, отметил парламентарий, РФ должна заниматься укреплением уже существующих международных организаций, в которые она входит. «БРИКС, ШОС, ряд других. Укрепление связей с теми странами, которые также имеют большой вес в этих организациях. Это Китай, Индия, Бразилия, Аргентина, тем более что эти государства также не устраивает однополярный мир по лекалам империи США. Они готовы в меру своих сил и возможностей противостоять однополярному миру. Они четко выступают за многополярный мир, понимая под этим мир, где не будет сноситься по воле Вашингтона, а укрепляться роль ООН, где голос каждого народа, каждого государства будет слышен, где не будет места неоколониализму. Все это наши потенциальные союзники», — подчеркнул собеседник агентства. По словам Новикова, действия США могут подтолкнуть страны к принятию позиции России, которая ратует за многополярный мир. «Если США со своими сателлитами будут усиливать неоколониальное давление и попытаются бороться с демократическими тенденциями на мировой арене, с утверждениями отстаивания справедливых международных отношений. Чем более агрессивно американские империалисты будут в этом направлении действовать и нажимать, тем больше будет желание у народов сопротивляться, и тем скорее будут создаваться новые форматы противодействия американскому давлению и глобалистским угрозам», — заключил политик.