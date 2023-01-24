Казахстанские рестораторы просят помощи у шеф-поваров Екатеринбурга

От шеф-повара в Казахстане ждут максимальной вовлеченности во все процессы заведения Фото: Размик Закарян © URA.RU

Казахстанское кафе Rabbits из Костаная находится в поиске шеф-повара, который поможет владельцам заведения разработать меню, оптимизировать экономические показатели и наладить работу персонала. Вакансия с зарплатой 500 тысяч тенге (около 75 тысяч рублей) появилась на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru.

«Нам нужен человек, который готов вместе с нами переработать меню под казахстанских потребителей, посмотреть на систему кухни новым взглядом и улучшить ее», — говорится в описании. Соискателю обещают оформление по трудовому договору и регулярные и стабильные выплаты заработной платы.

Помимо работы над меню шеф-повару предстоит составлять графики, контролировать зарплаты, набирать и обучать сотрудников, делать анализ списаний на производствах. Также человеку предстоит организовывать готовку, повышать ее скорость и работать с жалобами. Идеальным кандидатом будет считаться тот, кто имеет опыт работы на подобной должности не менее трех лет, умеет работать с технологическими и калькуляционными картами, знает правила работы на всех позициях производства и технологические процессы.

Ранее на hh.ru появилась вакансия личного повара для одного из руководителей компании «Сима-ленд». В рамках своей должности человек должен будет готовить обеды, фуршеты и работать с поставщиками. При этом соискателю обещают зарплату в 150 тысяч рублей.