В Екатеринбурге ищут личного повара для руководителя «Сима-ленда»

24 января 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

За организацию крупных гастромероприятий повара будут дополнительно премировать Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Екатеринбурге в компанию «Сима-ленд» подыскивают личного повара для одного из руководителей. В его обязанности будет входить готовка обедов, фуршетов и работа с поставщиками. Вакансия с зарплатой в 150 тысяч рублей появилась на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. «Кандидат должен знать особенности приготовления фуршетного меню, уметь готовить основные блюда русской и европейской кухонь и красиво их подавать, а также слышать пожелания заказчика по вкусовым предпочтениям и форме подачи», — говорится в описании вакансии. При этом человеку обещают зарплату в 150 тысяч рублей минимум. Повар руководителя должен будет взаимодействовать с поставщиками по выбору самых качественных продуктов, ежедневно готовить завтраки, обеды и ужины, а также фуршеты на небольшие мероприятия. Представители компании обещают, что сверхурочная работа будет оплачиваться дополнительно, также предполагаются премии за организацию масштабных мероприятий, а повару выделят сменщика и помощников по закупке, чистке и нарезке продуктов. В декабре 2021 года в «Сима-ленд» устроился работать екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев, он возглавил отдел технологии и развития компании. Однако в июне 2022 года Ананьев покинул должность, так как, по его словам, он не нашел применения своим умениям в организации. При этом в одном из недавно обновленных офисов «Сима-ленда» появилось кафе для сотрудников и ресторан Dali on Bali. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Екатеринбурге в компанию «Сима-ленд» подыскивают личного повара для одного из руководителей. В его обязанности будет входить готовка обедов, фуршетов и работа с поставщиками. Вакансия с зарплатой в 150 тысяч рублей появилась на платформе онлайн-рекрутинга hh.ru. «Кандидат должен знать особенности приготовления фуршетного меню, уметь готовить основные блюда русской и европейской кухонь и красиво их подавать, а также слышать пожелания заказчика по вкусовым предпочтениям и форме подачи», — говорится в описании вакансии. При этом человеку обещают зарплату в 150 тысяч рублей минимум. Повар руководителя должен будет взаимодействовать с поставщиками по выбору самых качественных продуктов, ежедневно готовить завтраки, обеды и ужины, а также фуршеты на небольшие мероприятия. Представители компании обещают, что сверхурочная работа будет оплачиваться дополнительно, также предполагаются премии за организацию масштабных мероприятий, а повару выделят сменщика и помощников по закупке, чистке и нарезке продуктов. В декабре 2021 года в «Сима-ленд» устроился работать екатеринбургский ресторатор Олег Ананьев, он возглавил отдел технологии и развития компании. Однако в июне 2022 года Ананьев покинул должность, так как, по его словам, он не нашел применения своим умениям в организации. При этом в одном из недавно обновленных офисов «Сима-ленда» появилось кафе для сотрудников и ресторан Dali on Bali.