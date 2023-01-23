Челябинский депутат Госдумы выступил против засекречивания доходов парламентариев

24 января 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Валерий Гартунг намерен голосовать против сокрытия деклараций о доходах коллег по Госдуме Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы Валерий Гартунг, представляющий Челябинскую область, выступил против нового законопроекта, позволяющего членам Совета Федерации и его коллегам по нижней палате парламента публиковать декларации о доходах в обобщенном виде. Об этом он заявил 24 января. «В СМИ прошла информация о том, что я, якобы, выступаю за то, чтобы перестать публиковать декларации о доходах депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это неправда. Я не только не являюсь автором этой поправки, но и выступаю против!,» — написал Гартунг в своем аккаунте в «ВК». Она пояснил, что в декабре прошлого года внес коллективный проект закона, позволяющего не декларировать доходы народным избранникам муниципального и регионального уровня, не получающим зарплату из бюджета — то есть работающих на неосвобожденной основе. В качестве примера он назвал одного из депутатов в челябинском селе — работающий истопником, тот не сумел заполнить декларацию и отказался от мандата. «Но ко второму чтению сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли поправку о том, чтобы и декларации депутатов Госдумы и членов Совета Федерации обнародовать только в обобщенном виде. Я считаю, это неправильно. Во втором чтении буду выносить поправку на отдельное голосование и рекомендовать коллегам голосовать против. Если же думское большинство не прислушается и оставит поправку в законе, то буду голосовать против законопроекта в целом», — заключил челябинский справедливоросс. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Депутат Госдумы Валерий Гартунг, представляющий Челябинскую область, выступил против нового законопроекта, позволяющего членам Совета Федерации и его коллегам по нижней палате парламента публиковать декларации о доходах в обобщенном виде. Об этом он заявил 24 января. «В СМИ прошла информация о том, что я, якобы, выступаю за то, чтобы перестать публиковать декларации о доходах депутатов Госдумы и членов Совета Федерации. Это неправда. Я не только не являюсь автором этой поправки, но и выступаю против!,» — написал Гартунг в своем аккаунте в «ВК». Она пояснил, что в декабре прошлого года внес коллективный проект закона, позволяющего не декларировать доходы народным избранникам муниципального и регионального уровня, не получающим зарплату из бюджета — то есть работающих на неосвобожденной основе. В качестве примера он назвал одного из депутатов в челябинском селе — работающий истопником, тот не сумел заполнить декларацию и отказался от мандата. «Но ко второму чтению сенатор Андрей Клишас и депутат Павел Крашенинников внесли поправку о том, чтобы и декларации депутатов Госдумы и членов Совета Федерации обнародовать только в обобщенном виде. Я считаю, это неправильно. Во втором чтении буду выносить поправку на отдельное голосование и рекомендовать коллегам голосовать против. Если же думское большинство не прислушается и оставит поправку в законе, то буду голосовать против законопроекта в целом», — заключил челябинский справедливоросс.