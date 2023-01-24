Бастрыкин потребовал доклад о расследовании смертельного ДТП на пермской трассе

24 января 2023 в 17:26 Размер текста - 17 +

Александру Бастрыкину будет доложено о ходе расследования по факту аварии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования по факту смертельной аварии, произошедшей 23 января, в которой погибли медики и пациенты ГКБ № 4. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. «Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначальных следственных действий», — сообщили в ведомстве. Региональное управление следственного комитета изъяло у полиции возбужденное по факту аварии уголовное дело в собственное производство. В результате столкновения большегруза и автомобиля, перевозившего пациентов медучреждения погибли три пациента и водитель автомобиля медучреждения, еще двое пациентов получили травмы. Выжившие в аварии пермяки были доставлены в больницу, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил главе регионального следственного управления представить доклад о ходе расследования по факту смертельной аварии, произошедшей 23 января, в которой погибли медики и пациенты ГКБ № 4. Об этом сообщили в официальном telegram-канале СУ СКР по Пермскому краю. «Александр Бастрыкин поручил руководителю следственного управления СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить доклад об обстоятельствах произошедшего и результатах первоначальных следственных действий», — сообщили в ведомстве. Региональное управление следственного комитета изъяло у полиции возбужденное по факту аварии уголовное дело в собственное производство. В результате столкновения большегруза и автомобиля, перевозившего пациентов медучреждения погибли три пациента и водитель автомобиля медучреждения, еще двое пациентов получили травмы. Выжившие в аварии пермяки были доставлены в больницу, сейчас они находятся в удовлетворительном состоянии.