В Пермском крае решили открыть вытрезвитель по примеру Челябинска

В Пермском крае решили открыть вытрезвитель

24 января 2023 в 17:34 Размер текста - 17 +

Челябинцы поделятся с пермяками опытом работы вытрезвителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Пермском крае планируется открытие центра временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщил директор одноименного муниципального учреждения, работающего в Челябинске, Александр Рубцов. Он пояснил, что на днях в Челябинск прибудет делегация из Прикамья, которая намерена «перенять опыт» у коллег, и познакомиться с работой вытрезвителя. «Визит намечен на 26 января. Делегация из Пермского края в составе четырех человек приедет к нам в Челябинск для перенятия опыта работы МКУ „Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения“, — сказал Рубцов. По словам Рубцова, в составе делегации руководство госучреждений „Центр социальной адаптации“ (ГБУ ПК ЦСА»), «Многофункциональный миграционный центр» (ГБУ ПК «ММЦ»), а также сотрудники министерства территориальной безопасности Пермского края. Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов от общения с URA.RU отказался, сославшись на занятость. В пресс-службу министерства социального развития Пермского края, которому подведомственен Центр соцадаптации, направлен запрос. Ответ на него в редакцию не поступил. Челябинский вытрезвитель начал работу в декабре 2016 года. Граждане содержатся в нем на добровольной основе, услуги предоставляются бесплатно, добавил URA.RU Рубцов. По его словам, за время работы центра, количество преступлений небольшой и средней тяжести, совершаемых в городе, «резко пошло на спад». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Пермском крае планируется открытие центра временного пребывания лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения. Об этом URA.RU сообщил директор одноименного муниципального учреждения, работающего в Челябинске, Александр Рубцов. Он пояснил, что на днях в Челябинск прибудет делегация из Прикамья, которая намерена «перенять опыт» у коллег, и познакомиться с работой вытрезвителя. «Визит намечен на 26 января. Делегация из Пермского края в составе четырех человек приедет к нам в Челябинск для перенятия опыта работы МКУ „Центр временного пребывания для лиц, находящихся в состоянии алкогольного опьянения“, — сказал Рубцов. По словам Рубцова, в составе делегации руководство госучреждений „Центр социальной адаптации“ (ГБУ ПК ЦСА»), «Многофункциональный миграционный центр» (ГБУ ПК «ММЦ»), а также сотрудники министерства территориальной безопасности Пермского края. Министр территориальной безопасности Прикамья Виктор Батмазов от общения с URA.RU отказался, сославшись на занятость. В пресс-службу министерства социального развития Пермского края, которому подведомственен Центр соцадаптации, направлен запрос. Ответ на него в редакцию не поступил. Челябинский вытрезвитель начал работу в декабре 2016 года. Граждане содержатся в нем на добровольной основе, услуги предоставляются бесплатно, добавил URA.RU Рубцов. По его словам, за время работы центра, количество преступлений небольшой и средней тяжести, совершаемых в городе, «резко пошло на спад».