Свердловские власти раскрыли, за чей счет хоронят погибших участников СВО

Мэрии свердловских городов взяли на себя организацию похорон погибших на СВО

Информация о гибели участника СВО поступает в военкомат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Администрации свердловских городов берут на себя организацию похорон участников спецоперации. Об этом URA.RU рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. Обычно о гибели участника спецоперации родственникам сообщают сотрудники военкомата, но в некоторых городах области информацию до семей доводят главы и сотрудники муниципалитетов.

«Мы берем на себя все расходы по организации похорон, изготовлению надгробного камня. Мы также оплачиваем поминальную трапезу. Мы стараемся оказать полное содействие семьям наших солдат», — поделился Писцов.

Сотрудники военкомата сообщают родственникам военнослужащего о его гибели лично или по телефону. «Если не сообщили родственникам запрашиваемую информацию, то близким необходимо лично обратиться в военкомат и запросить данные. Также у нас в регионе есть круглосуточная горячая линия. Все вопросы, которые связаны с нашими защитниками, можно задать специалистам колл-центра», — поделилась с журналистом URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.

Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что администрация города принимает активное участие в организации похорон участников СВО. «Семьи, где есть погибшие солдаты, принимающие участие в спецоперации, за информацией обращаются в военкомат. В случае, если какие-то вопросы остаются без ответа, тагильчане обращаются в нашу приемную. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров курирует данный вопрос. Если есть необходимость, то я также включаюсь в работу», — сказал Пинаев.

Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области выплатили 595 миллионов рублей семьям участников СВО. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.