Свердловские власти раскрыли, за чей счет хоронят погибших участников СВО

Администрации свердловских городов берут на себя организацию похорон участников спецоперации. Об этом URA.RU рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. Обычно о гибели участника спецоперации родственникам сообщают сотрудники военкомата, но в некоторых городах области информацию до семей доводят главы и сотрудники муниципалитетов.
«Мы берем на себя все расходы по организации похорон, изготовлению надгробного камня. Мы также оплачиваем поминальную трапезу. Мы стараемся оказать полное содействие семьям наших солдат», — поделился Писцов.
Сотрудники военкомата сообщают родственникам военнослужащего о его гибели лично или по телефону. «Если не сообщили родственникам запрашиваемую информацию, то близким необходимо лично обратиться в военкомат и запросить данные. Также у нас в регионе есть круглосуточная горячая линия. Все вопросы, которые связаны с нашими защитниками, можно задать специалистам колл-центра», — поделилась с журналистом URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова.
Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что администрация города принимает активное участие в организации похорон участников СВО. «Семьи, где есть погибшие солдаты, принимающие участие в спецоперации, за информацией обращаются в военкомат. В случае, если какие-то вопросы остаются без ответа, тагильчане обращаются в нашу приемную. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров курирует данный вопрос. Если есть необходимость, то я также включаюсь в работу», — сказал Пинаев.
Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области выплатили 595 миллионов рублей семьям участников СВО. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.
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Администрации свердловских городов берут на себя организацию похорон участников спецоперации. Об этом URA.RU рассказал глава Березовского городского округа Евгений Писцов. Обычно о гибели участника спецоперации родственникам сообщают сотрудники военкомата, но в некоторых городах области информацию до семей доводят главы и сотрудники муниципалитетов. «Мы берем на себя все расходы по организации похорон, изготовлению надгробного камня. Мы также оплачиваем поминальную трапезу. Мы стараемся оказать полное содействие семьям наших солдат», — поделился Писцов. Сотрудники военкомата сообщают родственникам военнослужащего о его гибели лично или по телефону. «Если не сообщили родственникам запрашиваемую информацию, то близким необходимо лично обратиться в военкомат и запросить данные. Также у нас в регионе есть круглосуточная горячая линия. Все вопросы, которые связаны с нашими защитниками, можно задать специалистам колл-центра», — поделилась с журналистом URA.RU уполномоченный по правам человека в регионе Татьяна Мерзлякова. Мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев заявил, что администрация города принимает активное участие в организации похорон участников СВО. «Семьи, где есть погибшие солдаты, принимающие участие в спецоперации, за информацией обращаются в военкомат. В случае, если какие-то вопросы остаются без ответа, тагильчане обращаются в нашу приемную. Заместитель главы администрации города по социальной политике Валерий Суров курирует данный вопрос. Если есть необходимость, то я также включаюсь в работу», — сказал Пинаев. Ранее URA.RU сообщало, что власти Свердловской области выплатили 595 миллионов рублей семьям участников СВО. Соответствующее поручение дал президент РФ Владимир Путин.