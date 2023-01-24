В Кургане пожарные использовали тепловизор после пожара в доме. Видео

24 января 2023 в 19:58 Размер текста - 17 +

Курганские пожарные потушили дом и проверили его тепловизором Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Курганские пожарные потушили крышу в жилом пятиквартирном доме и использовали тепловизор для проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «В микрорайоне Северный г. Кургана пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в пятиквартирном жилом доме по ул. Акмолинская. <…> сотрудники МЧС использовали тепловизор, позволяющий выявить повышенную температуру конструкции», — рассказали сотрудники чрезвычайного ведомства. Прибор помог пожарным обнаружить места, не видимые человеческому глазу и которые необходимо дополнительно пролить водой во избежание повторного возгорания. Сообщение о пожаре поступило 24 января в 16:16. На одноэтажном бараке горела крыша на площади 50 кв. м. Потушить открытый огонь пожарным удалось в 16:38. На месте пожара работали 27 человек и семь единиц техники, добавили в ГУ МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные спасли детей в селе Уксянское. Из сгоревшего частного дома были спасены двое детей и одни взрослый.

Курганские пожарные потушили крышу в жилом пятиквартирном доме и использовали тепловизор для проверки. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Курганской области. «В микрорайоне Северный г. Кургана пожарно-спасательные подразделения ликвидировали пожар в пятиквартирном жилом доме по ул. Акмолинская. <…> сотрудники МЧС использовали тепловизор, позволяющий выявить повышенную температуру конструкции», — рассказали сотрудники чрезвычайного ведомства. Прибор помог пожарным обнаружить места, не видимые человеческому глазу и которые необходимо дополнительно пролить водой во избежание повторного возгорания. Сообщение о пожаре поступило 24 января в 16:16. На одноэтажном бараке горела крыша на площади 50 кв. м. Потушить открытый огонь пожарным удалось в 16:38. На месте пожара работали 27 человек и семь единиц техники, добавили в ГУ МЧС. Ранее URA.RU сообщало, что курганские пожарные спасли детей в селе Уксянское. Из сгоревшего частного дома были спасены двое детей и одни взрослый.