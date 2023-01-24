Зеленский: Россия готовится к реваншу

Россия готовится к реваншу в боях с Украиной и накапливает силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с финским главой Саули Ниинисте.
«Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы», — сказал Владимир Зеленский. Его слова передает украинское издание УНИАН.
Украинский лидер также добавил, что на встрече с Ниинисте обсуждался вопрос участия Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Киеву танков. Также он поблагодарил своего коллегу за оказанную поддержку.
Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса.
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Россия готовится к реваншу в боях с Украиной и накапливает силы. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в ходе совместного брифинга с финским главой Саули Ниинисте. «Очевидно, что российское руководство готовится к реваншу, накапливает силы», — сказал Владимир Зеленский. Его слова передает украинское издание УНИАН. Украинский лидер также добавил, что на встрече с Ниинисте обсуждался вопрос участия Финляндии в коалиции стран по вопросу предоставления Киеву танков. Также он поблагодарил своего коллегу за оказанную поддержку. Ранее в Институте изучения войны (ISW) предположили, что Россия может начать наступление на Украину со стороны Беларуси в конце 2023 года. По мнению Института, наступление позволит производить больше военной техники российскому ВПК. Спецоперация началась 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин обозначил в качестве целей СВО демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения Донбасса.