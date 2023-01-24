Никиту Михалкова выписали из больницы

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Никиту Михалкова выписали из больницы, заявил сам режиссер Фото:

Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом сообщил сам Михалков.

«Дорогие мои друзья <…> ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — приводит его слова telegram-канал «БЕСОГОН». Он отметил, что еще требуется время на восстановление, но режиссер уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска «Бесогона».

Ранее сообщалось, что российский режиссер Михалков попал в больницу 5 января. Потом спустя больше недели сообщалось, что он пошел на поправку.

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Режиссера Никиту Михалкова выписали из больницы. Об этом сообщил сам Михалков. «Дорогие мои друзья <…> ваше горячее желание моего выздоровления, ваши молитвы привели меня домой», — приводит его слова telegram-канал «БЕСОГОН». Он отметил, что еще требуется время на восстановление, но режиссер уже приступил к подготовке первого в этом году выпуска «Бесогона». Ранее сообщалось, что российский режиссер Михалков попал в больницу 5 января. Потом спустя больше недели сообщалось, что он пошел на поправку.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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