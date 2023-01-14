Никита Михалков идет на поправку

14 января 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Никита Михалков сам отвечает на звонки родных, сообщили в его окружении Фото: Антон Белицкий © URA.RU Состояние режиссера Никиты Михалкова, ранее попавшего в реанимацию с полисегментарной пневмонией, улучшилось. Об этом сообщили в ближайшем окружении Михалкова. «Угрозы жизни больше нет, лечат», — сообщил «Комсомольской правде» собеседник из ближайшего окружения режиссера. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале газеты. В окружении Михалкова отметили, что скоро режиссера должны перевести из реанимации обратно в обычную палату, а его лечение проходит в плановом порядке. Михалков попал в больницу 5 января. Представители режиссера заявляли, что у режиссера обычный грипп, однако российские СМИ, ссылаясь на источники, писали о наличии у него полисегментарной пневмонии. Состояние Михалкова ухудшалось, из-за чего он был переведен в отделение реанимации. Спустя время режиссер сам рассказал о своем состоянии, заявив, что остается в больнице и проходит необходимое лечение, сообщает « Невские новости ».

Состояние режиссера Никиты Михалкова, ранее попавшего в реанимацию с полисегментарной пневмонией, улучшилось. Об этом сообщили в ближайшем окружении Михалкова. «Угрозы жизни больше нет, лечат», — сообщил «Комсомольской правде» собеседник из ближайшего окружения режиссера. Соответствующий пост опубликован в telegram-канале газеты. В окружении Михалкова отметили, что скоро режиссера должны перевести из реанимации обратно в обычную палату, а его лечение проходит в плановом порядке. Михалков попал в больницу 5 января. Представители режиссера заявляли, что у режиссера обычный грипп, однако российские СМИ, ссылаясь на источники, писали о наличии у него полисегментарной пневмонии. Состояние Михалкова ухудшалось, из-за чего он был переведен в отделение реанимации. Спустя время режиссер сам рассказал о своем состоянии, заявив, что остается в больнице и проходит необходимое лечение, сообщает «Невские новости».