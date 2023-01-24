Глава СК РФ заинтересовался делом тюменских вандалов, осквернивших парк Победы

25 января 2023 в 00:35 Размер текста - 17 +

Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела вандалов, осквернивших парк Победы в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее неизвестные разгромили в сквере арку. «В СМИ размещена публикация об осквернении молодыми людьми арки сквера Победы в Тюменской области. <…> Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову Александру представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возбудили уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в парке Победы. Ее установили в память о погибших солдат. Сейчас следствие устанавливает всех участников инцидента.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела вандалов, осквернивших парк Победы в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее неизвестные разгромили в сквере арку. «В СМИ размещена публикация об осквернении молодыми людьми арки сквера Победы в Тюменской области. <…> Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову Александру представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возбудили уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в парке Победы. Ее установили в память о погибших солдат. Сейчас следствие устанавливает всех участников инцидента.