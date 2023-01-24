24 января 2023
23 января 2023

Глава СК РФ заинтересовался делом тюменских вандалов, осквернивших парк Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования уголовного дела Фото:

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела вандалов, осквернивших парк Победы в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее неизвестные разгромили в сквере арку.

«В СМИ размещена публикация об осквернении молодыми людьми арки сквера Победы в Тюменской области. <…> Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову Александру представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ.

Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возбудили уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в парке Победы. Ее установили в память о погибших солдат. Сейчас следствие устанавливает всех участников инцидента.

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Председатель СК РФ Александр Бастрыкин потребовал доложить о ходе расследования дела вандалов, осквернивших парк Победы в Тюмени. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства. Ранее неизвестные разгромили в сквере арку. «В СМИ размещена публикация об осквернении молодыми людьми арки сквера Победы в Тюменской области. <…> Председатель СК России поручил руководителю СУ СК России по Тюменской области Кублякову Александру представить доклад о ходе расследования уголовного дела», — сообщается в официальном telegram-канале СК РФ. Ранее URA.RU писало, что в Тюмени возбудили уголовное дело против хулиганов, разгромивших арку в парке Победы. Ее установили в память о погибших солдат. Сейчас следствие устанавливает всех участников инцидента.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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