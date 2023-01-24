24 января 2023

Decathlon начал продажу бизнеса в России

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Французская сеть спорттоваров Decathlon продает бизнес в РФ Фото:
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Французская сеть спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Ретейлер намерен продать весь бизнес целиком.

«Ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России», — передает РБК, ссылаясь на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях. «Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком», — цитирует издание еще трех собеседников. По словам еще одного источника, «ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость». В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже российского бизнеса.

Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает сеть в России в 13—15 млрд рублей. Decathlon — один из крупнейших ретейлеров спортивных товаров в мире, чистая прибыль ретейлера в 2021 году составила 913 млн евро.

Сеть Decathlon приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все магазины (в том числе интернет-магазин) по стране в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине и ввода западных санкций. На российском сайте компании указано, что «продажи приостановлены на неопределенный срок».

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Французская сеть спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Ретейлер намерен продать весь бизнес целиком. «Ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России», — передает РБК, ссылаясь на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях. «Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком», — цитирует издание еще трех собеседников. По словам еще одного источника, «ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость». В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже российского бизнеса. Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает сеть в России в 13—15 млрд рублей. Decathlon — один из крупнейших ретейлеров спортивных товаров в мире, чистая прибыль ретейлера в 2021 году составила 913 млн евро. Сеть Decathlon приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все магазины (в том числе интернет-магазин) по стране в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине и ввода западных санкций. На российском сайте компании указано, что «продажи приостановлены на неопределенный срок».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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