Decathlon начал продажу бизнеса в России

25 января 2023 в 02:36 Размер текста - 17 +

Французская сеть спорттоваров Decathlon продает бизнес в РФ Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Французская сеть спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Ретейлер намерен продать весь бизнес целиком. «Ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России», — передает РБК, ссылаясь на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях. «Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком», — цитирует издание еще трех собеседников. По словам еще одного источника, «ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость». В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже российского бизнеса. Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает сеть в России в 13—15 млрд рублей. Decathlon — один из крупнейших ретейлеров спортивных товаров в мире, чистая прибыль ретейлера в 2021 году составила 913 млн евро. Сеть Decathlon приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все магазины (в том числе интернет-магазин) по стране в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине и ввода западных санкций. На российском сайте компании указано, что «продажи приостановлены на неопределенный срок».

Французская сеть спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России. Ретейлер намерен продать весь бизнес целиком. «Ретейлер спортивных товаров Decathlon начал поиск покупателя на свои активы в России», — передает РБК, ссылаясь на два источника в крупных торговых сетях и два источника в консалтинговых компаниях. «Decathlon рассчитывает продать весь бизнес целиком», — цитирует издание еще трех собеседников. По словам еще одного источника, «ретейлер готов отдельно продать принадлежащую ему недвижимость». В пресс-службе Decathlon отказались комментировать информацию о продаже российского бизнеса. Гендиректор аналитической компании INFOLine Иван Федяков оценивает сеть в России в 13—15 млрд рублей. Decathlon — один из крупнейших ретейлеров спортивных товаров в мире, чистая прибыль ретейлера в 2021 году составила 913 млн евро. Сеть Decathlon приостановила поставки товаров на российский рынок и закрыла все магазины (в том числе интернет-магазин) по стране в 2022 году после начала спецоперации РФ на Украине и ввода западных санкций. На российском сайте компании указано, что «продажи приостановлены на неопределенный срок».