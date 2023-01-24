В Ханты-Мансийске прошли учения пожарных
В Ханты-Мансийске прошли учения среди личного состава ГУ МЧС по ХМАО. Видео со скоростным подъемом на третий этаж опубликовал telegram-канал «МЧС России».
«Спасатели постоянно совершенствуют свои навыки, поддерживают себя в отличной физической форме. Мастер-класс по подъему на третий этаж учебной башни от сотрудника ГУ МЧС России по ХМАО Петра Еремина», — сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.
Ранее URA.RU рассказало, что в Советском был введен противопожарный режим. Причиной повышенной готовности работников МЧС стало большое количество бытовых пожаров, случившихся в городе.
Видео: МЧС России, Telegram
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