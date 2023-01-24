24 января 2023
23 января 2023

В ХМАО пожарные показали мастер-класс по скоростному подъему. Видео

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Учения МЧС в здании филармонии. Курган, мчс, чс, пожарные
В Ханты-Мансийске прошли учения пожарных Фото:

В Ханты-Мансийске прошли учения среди личного состава ГУ МЧС по ХМАО. Видео со скоростным подъемом на третий этаж опубликовал telegram-канал «МЧС России».

«Спасатели постоянно совершенствуют свои навыки, поддерживают себя в отличной физической форме. Мастер-класс по подъему на третий этаж учебной башни от сотрудника ГУ МЧС России по ХМАО Петра Еремина», — сообщает пресс-служба МЧС в Telegram.

Ранее URA.RU рассказало, что в Советском был введен противопожарный режим. Причиной повышенной готовности работников МЧС стало большое количество бытовых пожаров, случившихся в городе.

Видео: МЧС России, Telegram

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В Ханты-Мансийске прошли учения среди личного состава ГУ МЧС по ХМАО. Видео со скоростным подъемом на третий этаж опубликовал telegram-канал «МЧС России». «Спасатели постоянно совершенствуют свои навыки, поддерживают себя в отличной физической форме. Мастер-класс по подъему на третий этаж учебной башни от сотрудника ГУ МЧС России по ХМАО Петра Еремина», — сообщает пресс-служба МЧС в Telegram. Ранее URA.RU рассказало, что в Советском был введен противопожарный режим. Причиной повышенной готовности работников МЧС стало большое количество бытовых пожаров, случившихся в городе. Видео: МЧС России, Telegram
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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